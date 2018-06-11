Світові режисери вимагають звільнити Олега Сенцова. ВІДЕО
Світові режисери вимагають звільнити Олега Сенцова. ВІДЕО
Старенька мати і двоє дітей чекають вдома політв’язня Олега Сенцова. Звільнити його вимагають режисери з усього світу. У мережу вони почали викладати фільми про бранців Кремля. Подробиці у сюжеті.
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