У Чернівцях СБУ проводить обшуки в офісі громадської організації. ВІДЕО
У Чернівцях СБУ проводить обшуки в офісі громадської організації. ВІДЕО
В умовах війни на сході України, працівники СБУ постійно розшукують і викривають так званих сепаратистів, яким на Батьківщині спокійно не живеться, тож вони і закликають приєднатися до країни-агресора - Росії. Але у буденній роботі силовики зіштовхнулися не лише із так званим «руським миром» – у Чернівцях представники однієї з громадських організацій активно закликали людей приєднатися до іншої країни-сусіда – Румунії. Активісти посягали на територіальну цілісність нашої держави і нібито розповсюджували матеріали із закликами приєднатися до Румунії. Вони демонстрували мапу, на якій Чернівецька область вже зображена у складі іншої країни. Силовики встановили – карти надрукували спеціально для пропаганди «святкування» сторіччя створення Великої Румунії.
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