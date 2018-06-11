У Чернівцях СБУ проводить обшуки в офісі громадської організації. ВІДЕО

В умовах війни на сході України, працівники СБУ постійно розшукують і викривають так званих сепаратистів, яким на Батьківщині спокійно не живеться, тож вони і закликають приєднатися до країни-агресора - Росії. Але у буденній роботі силовики зіштовхнулися не лише із так званим «руським миром» – у Чернівцях представники однієї з громадських організацій активно закликали людей приєднатися до іншої країни-сусіда – Румунії. Активісти посягали на територіальну цілісність нашої держави і нібито розповсюджували матеріали із закликами приєднатися до Румунії. Вони демонстрували мапу, на якій Чернівецька область вже зображена у складі іншої країни. Силовики встановили – карти надрукували спеціально для пропаганди «святкування» сторіччя створення Великої Румунії.