Божа кара: на Івано-Франківщині до тла згоріла церква. ВІДЕО

На Івано-Франківщині у селі Новиця вщент згорів храм. Це велична споруда, яку на Галичині вважають найбільшою дерев’яною церквою. Проте на її місці фактично нічого не залишилось! Як все сталось, дивіться в огляді надзвичайних подій. А також дізнаєтесь про таке:

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