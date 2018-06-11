Божа кара: на Івано-Франківщині до тла згоріла церква. ВІДЕО
Божа кара: на Івано-Франківщині до тла згоріла церква. ВІДЕО
На Івано-Франківщині у селі Новиця вщент згорів храм. Це велична споруда, яку на Галичині вважають найбільшою дерев’яною церквою. Проте на її місці фактично нічого не залишилось! Як все сталось, дивіться в огляді надзвичайних подій. А також дізнаєтесь про таке:
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