Зрадофіли Лариси Сарган. Пост у FB прес-секретаря генпрокурора засудили експерти. ВІДЕО
Зрадофіли Лариси Сарган. Пост у FB прес-секретаря генпрокурора засудили експерти. ВІДЕО
Експерти звертають увагу – використання соціальних мереж держслужбовцями, чиновниками, високопосадовцями завжди було складним питанням. Розділити роботу та особисте в мережі інтернет не просто – втім можна. Оксана Покальчук радить способи як можна уточнити в мережі - це особиста думка людини, чи все ж офіційна – позиція відомства, де працює державний службовець.
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