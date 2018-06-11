Дорога смерті: обурені одесити перекрили трасу. ВІДЕО

Обурені одесити стверджують, що Тираспольська траса стала справжньою дорогою смерті. Там ледь не кожного місяця фіксують страшні ДТП. І виною всьому не фатальний збіг обставин… Люди нарікають на чиновників. Мовляв, ті ігнорують аварійну ділянку дороги: зебра стерта, а знак десь захований у гілках дерев.

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