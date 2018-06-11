У Києві відклали суд над поліцейськими через прокурора. ВІДЕО
У Києві відклали суд над поліцейськими через прокурора. ВІДЕО
Не явився прокурор через безвідповідальність колеги?! У Деснянському районному судді Києва знову були змушені відкласти допит свідків. На цей раз – на засідання у справі патрульних поліцейських, яких підозрюють у побитті людини, просто не прийшов прокурор.
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