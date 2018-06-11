В Україні мають карати за насильницькі зникнення. ВІДЕО

В Україні мають карати за насильницькі зникнення. ВІДЕО

23:45 11.06.2018

Близько трьох тисяч людей. Саме стільки за даними громадських активістів зникло без вісті за час збройного конфлікту на Сході України. Це лише ті дані, які вдалося зібрати із підконтрольних територій. Скільки ж аналогічних постраждалих чи навіть жертв було і є в ОРДЛО ніхто не знає. Фахівці Харківської правозахисної групи самостійно задокументували 80 випадків насильницького зникнення. Кажуть – в цілому внаслідок такого порушення потерпає значно більше цивільних, ніж військових. Більше у сюжеті.

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