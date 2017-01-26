Генерал СБУ Вовк заявив, що насправді війна на Донбасі закінчилася. ВІДЕО

Генерал СБУ Вовк заявив, що насправді війна на Донбасі закінчилася. ВІДЕО

21:20 26.01.2017

Генерал СБУ Василь Вовк в ексклюзивному коментарі для телеканалу "ЧП.INFO" – про блокаду Донбасу.

"То не торгівля, то суцільна контрабанда, суцільні відкати, суцільні хабарі і суцільна корупція. Все йде по напрацьованому сценарію, який всіх задовольняє. Взагалі відрізати Донбас потрібно. Я чув слова Президента, що «не ви складали Україну» і так далі. Немає, не буде, війна закінчилася. Це ми кажемо, що йде війна. А вона закінчилася. Розподілена територія, лінія кордону намальована в Мінську. Зараз лише визначається з тим, як торгувати з Україною за легалізацію бандитів-терористів. Ніякої торгівлі, ніякого спільного виробництва, ніяких спільних дій, ніяких спільних заходів з терористами не може бути апріорі."

Теги:
Коментувати...

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Думати, що шляхом блокади повернемо Донбас, - повна ілюзія
27.01.2017
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Владельцы наградного оружия имеют законное право его применять
25.01.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
В Україні заборонили трансляцію російського телеканалу Дождь. Які наслідки?
13.01.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

До Верховної Ради було подано одразу три так званих мовних законопроекти. Чи на часі зараз піднімати мовне питання?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.