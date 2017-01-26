Генерал СБУ Вовк заявив, що насправді війна на Донбасі закінчилася. ВІДЕО

Генерал СБУ Василь Вовк в ексклюзивному коментарі для телеканалу "ЧП.INFO" – про блокаду Донбасу.

"То не торгівля, то суцільна контрабанда, суцільні відкати, суцільні хабарі і суцільна корупція. Все йде по напрацьованому сценарію, який всіх задовольняє. Взагалі відрізати Донбас потрібно. Я чув слова Президента, що «не ви складали Україну» і так далі. Немає, не буде, війна закінчилася. Це ми кажемо, що йде війна. А вона закінчилася. Розподілена територія, лінія кордону намальована в Мінську. Зараз лише визначається з тим, як торгувати з Україною за легалізацію бандитів-терористів. Ніякої торгівлі, ніякого спільного виробництва, ніяких спільних дій, ніяких спільних заходів з терористами не може бути апріорі."