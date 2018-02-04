Поки Путін при владі війна на Донбасі не завершиться, - Гриценко
Поки Путін при владі війна на Донбасі не завершиться, - Гриценко
Гість програми "Інтерв'ю" на телеканалі "ЧП.INFO" – екс-міністр оборони України Анатолій Гриценко.
Цитати з інтерв'ю:
- У 2014 Турчинов мав провести АТО у Криму.
- Аби встановити мир на Донбасі потрібно відновити контроль над державним кордоном.
- Україна має заморозити соцвиплати жителям ОРДЛО, частина з них воює проти нас!
- Людей на Донбасі зазомбували, треба поступово відкривати їм очі.
- Путіна переконує тільки сила!
- Поки Путін при владі війна на Донбасі не завершиться.
- Візовий режим з РФ треба було ввести ще 2014 році.
- Порошенко завів Україну в ”капкан” Мінських угод, які виконати неможливо.- - Лідери т.зв. ЛДНР – відморозки, які катували та вбивали людей – мають сидіти в тюрмі.
- Я хочу бути президентом, адже країні потрібна чесність, честь, позитивна перспектива.