Поки Путін при владі війна на Донбасі не завершиться, - Гриценко

Гість програми "Інтерв'ю" на телеканалі "ЧП.INFO" – екс-міністр оборони України Анатолій Гриценко.

Цитати з інтерв'ю:

- У 2014 Турчинов мав провести АТО у Криму.

- Аби встановити мир на Донбасі потрібно відновити контроль над державним кордоном.

- Україна має заморозити соцвиплати жителям ОРДЛО, частина з них воює проти нас!

- Людей на Донбасі зазомбували, треба поступово відкривати їм очі.

- Путіна переконує тільки сила!

- Поки Путін при владі війна на Донбасі не завершиться.

- Візовий режим з РФ треба було ввести ще 2014 році.

- Порошенко завів Україну в ”капкан” Мінських угод, які виконати неможливо.- - Лідери т.зв. ЛДНР – відморозки, які катували та вбивали людей – мають сидіти в тюрмі.

- Я хочу бути президентом, адже країні потрібна чесність, честь, позитивна перспектива.