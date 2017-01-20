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шукаю свідків дтп черной ваз 2108 и бентли. Буду вдячний за будь яку інформацію.
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Ищу свидетелей ДТП на перекрестке Бульвара Богдана Хмельницкого и Танкопия, в Деу Сенс вьехал Туксон, Водитель Туксона...
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Добрий день! 10 січня сталася ДТП на зупинці біля обласної лікарні за участю маршрутного таксі №53. Моя мама виходячи з...
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Аварія сталась на виїзді з Хмельницького поблизу кафе "Загадка". Чоловік йшов по проїжджій частині. Там на...
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20.01.2017 | 13:10
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