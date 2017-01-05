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21:00
У Вінницькій області людина загинула під колесами легковика
20:00
На Донеччині у ДТП втрапив автомобіль поліцейської медслужби
19:00
На Вінниччині чоловік кинувся з ножем на рідного брата
18:00
На Миколаївщині затримано чоловіка, який обкрадав своїх "коханих". ВІДЕО
17:00
Під час ДТП на Херсонщині жінка загинула у палаючому автомобілі
16:00
Чоловік жахливо загинув під час пожежі у власному будинку на Житомирщині
16:00
Повії провели мітинг під МВС, щоб скасувати штрафи за проституцію. ВІДЕО
15:00
На Донеччині поліцейські знайшли викрадача автомобіля по недопалку
14:00
У Конотопі затримані шестеро грабіжників, що вдерлись до квартири
13:00
Батьки втратили зв'язок із 17-річною Христиною Гуцан. ФОТО
12:00
У Житомирській області під час пожежі загинули матір та син
11:00
На Полтавщині пенсіонера пограбували під загрозою зброї
10:00
На Донеччині поліція вилучила у місцевого кілька гранат. ФОТО

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ШУКАЮ СВІДКІВ! »

ДТП
Внаслідок наїзду на пішохода загинув чоловік 66 р.н. Водій з місця пригоди втік.ПРОСИМО усіх переглянути відео-...
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Зник безвісті
Увага розшук!1 грудня 2016г в м. Біла Церква Київської обл. пропав чоловік Клішин Ігор Володимирович, 1973года...
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ДТП
Відгукніться свідки, мене несправедливо звинувачують. Хто бачив зіткнення Міцубісі та Шкода, я водій Міцубісі. Водій...
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ДТП
Прошу откликнутся очевидцев ДТП.Которое произошло 12.10.2016 года вблизи села Гуменцы Каменец-Подольского района; на...
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Думка екперта

Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
СБУ співпрацює з ФСБ? Солдата т.зв. ДНР, який здався, хочуть екстрадувати до РФ!
28.12.2016
Катерина Нікітюк
Адвокат
Чи варто було Савченко зустрічатися з лідерами т.н. ДНР і ЛНР?
13.12.2016
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Три версии перестрелки в Княжичах. Полицейских подставили?
09.12.2016
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