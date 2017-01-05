Внаслідок наїзду на пішохода загинув чоловік 66 р.н. Водій з місця пригоди втік.ПРОСИМО усіх переглянути відео-...

Відгукніться свідки, мене несправедливо звинувачують. Хто бачив зіткнення Міцубісі та Шкода, я водій Міцубісі. Водій... читати далі...

