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Викрали автомобіль Део-Ланос д.н. СА 08-01 АМ сірий металік. Хото бачив, чи побачить повідомте. Буду вдячний.
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шукаю свідків дтп черной ваз 2108 и бентли. Буду вдячний за будь яку інформацію.
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22.10.2016 року приблизно приблизно о 17:00-18:00 год біля буд. 11\44 по вул. Урлівська, у м. Києві (біля автобусної...
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Добрий день! 10 січня сталася ДТП на зупинці біля обласної лікарні за участю маршрутного таксі №53. Моя мама виходячи з...
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