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12:23
У Дніпрі грабіжники розстріляли автомобіль та вбили підприємця. ФОТО
12:00
Пожежа на Волині: палив один, а загинули троє
11:42
Озброєну банду шахраїв широкого профілю затримано на Запоріжжі
11:24
У Києві жахливо загинула крихітна дівчинка
11:00
У Києві засуджено громадянина Бразилії, який воював на боці "ДНР". ФОТО
10:40
За зґвалтування та розбій у Кривому Розі судили військового
10:22
Нетверзий двобій на Прикарпатті закінчився вбивством
10:00
На Львівщині за скоєння ДТП відповідатимуть... двоє пішоходів. ВІДЕО
09:42
Поліція розшукує підозрюваного у навмисному вбивстві. ФОТО
09:24
У Вишгороді автомобіль збив дівчину на переході та поїхав далі
09:02
В Одесі під час стрілянини біля ринку поранено людину
08:42
У Миколаєві неповнолітній зухвало пограбував молоду жінку
08:23
У Херсоні троє чоловіків побили друга та пограбували його дівчину

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ШУКАЮ СВІДКІВ! »

Угон
Викрали автомобіль Део-Ланос д.н. СА 08-01 АМ сірий металік. Хото бачив, чи побачить повідомте. Буду вдячний.
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ДТП
шукаю свідків дтп черной ваз 2108 и бентли. Буду вдячний за будь яку інформацію.
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Тяжкі злочини
22.10.2016 року приблизно приблизно о 17:00-18:00 год біля буд. 11\44 по вул. Урлівська, у м. Києві (біля автобусної...
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ДТП
Добрий день! 10 січня сталася ДТП на зупинці біля обласної лікарні за участю маршрутного таксі №53. Моя мама виходячи з...
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Думка екперта

Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Владельцы наградного оружия имеют законное право его применять
25.01.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
В Україні заборонили трансляцію російського телеканалу Дождь. Які наслідки?
13.01.2017
Михайло Чаплига
Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини
Список Савченко. Чи треба було публікувати імена українських заручників?
13.01.2017
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