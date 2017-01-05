|
21:00
|
20:00
|
19:00
|
18:00
|
17:00
|
16:00
|
16:00
|
15:00
|
14:00
|
13:00
|
12:00
|
11:00
|
10:00
|
Внаслідок наїзду на пішохода загинув чоловік 66 р.н. Водій з місця пригоди втік.ПРОСИМО усіх переглянути відео-...
|
Увага розшук!1 грудня 2016г в м. Біла Церква Київської обл. пропав чоловік Клішин Ігор Володимирович, 1973года...
|
Відгукніться свідки, мене несправедливо звинувачують. Хто бачив зіткнення Міцубісі та Шкода, я водій Міцубісі. Водій...
|
Прошу откликнутся очевидцев ДТП.Которое произошло 12.10.2016 года вблизи села Гуменцы Каменец-Подольского района; на...
|
|
|
|
|
05.01.2017 | 07:38
|
30.12.2016 | 18:00
|
28.12.2016 | 12:52
|
16.12.2016 | 18:55
|
28.12.2016 | 17:15
|
14.12.2016 | 20:02
|
08.12.2016 | 22:01
|
08.12.2016 | 17:10
|
29.11.2016 | 14:56
|
29.11.2016 | 10:15
|
28.11.2016 | 10:08
|
25.11.2016 | 12:21