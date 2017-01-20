Ищу свидетелей ДТП на перекрестке Бульвара Богдана Хмельницкого и Танкопия, в Деу Сенс вьехал Туксон, Водитель Туксона...

шукаю свідків дтп черной ваз 2108 и бентли. Буду вдячний за будь яку інформацію.

Добрий день! 10 січня сталася ДТП на зупинці біля обласної лікарні за участю маршрутного таксі №53. Моя мама виходячи з... читати далі...

