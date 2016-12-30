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09:00
Під час ліквідації пожежі на Луганщині виявлено тіло людини
08:00
Біженці з Сирії можуть стати робочими руками в Україні, - О. Павліченко
00:10
Допоможіть, будь ласка, знайти маму немовлятка! ВІДЕО
23:00
Батьки втратили зв'язок із 17-річною Христиною Гуцан. ФОТО
22:30
В Києві для зносу МАФІВ використовують «тітушок». ВІДЕО
22:00
У Дніпрі суддю, адвоката та підприємця судитимуть за тяжкий злочин
21:30
У Києві масово зносять МАФи. ВІДЕО
21:00
Ще один житель Донбасу скористався Програмою «На тебе чекають вдома». ВІДЕО
20:30
Одразу трьох дітей взяла на виховання патронатна сім`я. ВІДЕО
20:00
На Кіровоградщині чоловіка під час бійки огріли битою по голові
19:00
У Рівному на літнього чоловіка впала шафа. ФОТО
18:00
Крушение российского ТУ-154. Должны ли украинцы скорбеть? ВИДЕО
16:00
На Одещині при загадкових обставинах зникла 16-річна дівчина. ФОТО

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ШУКАЮ СВІДКІВ! »

ДТП
Шукаю свідків дорожньо-транспортної пригоди рейсового автобуса "Хмельницький - Рівне" з мікроавтобусом WV...
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ДТП
Шукаю свідків ,наряд поліції затримав мене звинувативши у кермуванні авта в нетверезому стані,хочя за кермом був мій...
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ДТП
30.12.16 Міст Метро, Київ. Невідомий наніс пошкодження автомобілю Volkswagen Passat світлого кольору та втік з місця...
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Зник безвісті
Марченко Віталій Ігорович, 54 роки. В ніч з 22 на 23.12.2016р. вийшов з кафе "Грін Хаус" (м. Київ, пр-т...
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Думка екперта

Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
СБУ співпрацює з ФСБ? Солдата т.зв. ДНР, який здався, хочуть екстрадувати до РФ!
28.12.2016
Катерина Нікітюк
Адвокат
Чи варто було Савченко зустрічатися з лідерами т.н. ДНР і ЛНР?
13.12.2016
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Три версии перестрелки в Княжичах. Полицейских подставили?
09.12.2016
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