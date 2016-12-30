Шукаю свідків ,наряд поліції затримав мене звинувативши у кермуванні авта в нетверезому стані,хочя за кермом був мій...

30.12.16 Міст Метро, Київ. Невідомий наніс пошкодження автомобілю Volkswagen Passat світлого кольору та втік з місця... читати далі...

