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На Харківщині поліція викрила черговий наркопритон
23:00
На Полтавщині при загадкових обставинах зникла молода жінка. ФОТО
22:30
Українські правозахисники навели шокуючи статистику щодо катувань. ВІДЕО
22:00
У Любомлі поліція розслідує інцидент із побиттям іноземця
21:30
У ВР пропонують розслідувати роздачу нагородної зброї Аваковим. ВІДЕО
21:00
Поліція повідомила подробиці затримання "ксьондза"-шахрая. ВІДЕО
20:30
Рівень гомофобії в українському суспільстві залишається високим. ВІДЕО
20:00
Поліція розшукує загадково зниклого безвісти 28-річного лучанина. ФОТО
19:00
На Закарпатті буян лякав людей штик-ножем просто на вокзалі
18:00
На Миколаївщині апеляція зухвалому грабіжнику не допомогла
16:00
У Нікополі на хабарі затримано одного з поліцейських начальників
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На Запоріжжі прокуратура захистила спадкові права двох дітей-сиріт
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У Харкові під час пожежі постраждала чотирирічна дитина

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ШУКАЮ СВІДКІВ! »

ДТП
шукаю свідків дтп черной ваз 2108 и бентли. Буду вдячний за будь яку інформацію.
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ДТП
Ищу свидетелей ДТП на перекрестке Бульвара Богдана Хмельницкого и Танкопия, в Деу Сенс вьехал Туксон, Водитель Туксона...
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ДТП
Добрий день! 10 січня сталася ДТП на зупинці біля обласної лікарні за участю маршрутного таксі №53. Моя мама виходячи з...
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ДТП
Аварія сталась на виїзді з Хмельницького поблизу кафе "Загадка". Чоловік йшов по проїжджій частині. Там на...
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Думка екперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
В Україні заборонили трансляцію російського телеканалу Дождь. Які наслідки?
13.01.2017
Михайло Чаплига
Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини
Список Савченко. Чи треба було публікувати імена українських заручників?
13.01.2017
Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
СБУ співпрацює з ФСБ? Солдата т.зв. ДНР, який здався, хочуть екстрадувати до РФ!
28.12.2016
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