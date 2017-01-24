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00:00
У Дніпрі 16-річний юнак не повернувся додому з прогулянки. ФОТО
23:00
Поліція розшукує підозрюваного у навмисному вбивстві. ФОТО
22:00
Вінницька поліція встановлює причини ДТП із постраждалими. ФОТО
21:30
У Києві чоловіка побили поліцейські. ВІДЕО
21:00
Понад мільйон гривень "заробили" шахраї з Тернополя через інтернет
20:30
Ветерани АТО заблокували ділянку залізниці. ВІДЕО
20:00
На Волині поліція та прикордонники вилучили цілий арсенал зброї
19:30
Поліцейські врятували дитину від батьків, які за нею не доглядали. ВІДЕО
19:00
На Запоріжжі засуджено зухвалого серійного грабіжника жінок
18:00
Заборону телеканалу Дождь в Україні вже називають цензурою! ВІДЕО
16:00
На Херсонщині поліція відшукала зниклих матір та крихітну дитину
14:00
Батьки втратили зв'язок із 17-річною Христиною Гуцан. ФОТО
12:00
У Києві поліція затримала викладача за отримання хабара

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ШУКАЮ СВІДКІВ! »

ДТП
Шукаю свідків дтп, яке сталося 24.01.2017 по вулиці Новокостянтинівська 1 в 7:00 біля автосалону Hyundai в результаті...
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Зник безвісті
Пропав брат 25.06.2016р. пішов з ребцентра "Косачівка" Козелецький район, Чернігівська облась. Пропав...
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ДТП
Шукаю свідків в ДТП яке було здійснене 24.01.2017 біля магазину Озерянка с. Озерна . Зіткненя в автомобіль Midsobishi...
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Угон
Викрали автомобіль Део-Ланос д.н. СА 08-01 АМ сірий металік. Хото бачив, чи побачить повідомте. Буду вдячний.
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Думка екперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Думати, що шляхом блокади повернемо Донбас, - повна ілюзія
27.01.2017
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Владельцы наградного оружия имеют законное право его применять
25.01.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
В Україні заборонили трансляцію російського телеканалу Дождь. Які наслідки?
13.01.2017
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