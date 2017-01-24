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Шукаю свідків дтп, яке сталося 24.01.2017 по вулиці Новокостянтинівська 1 в 7:00 біля автосалону Hyundai в результаті...
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Пропав брат 25.06.2016р. пішов з ребцентра "Косачівка" Козелецький район, Чернігівська облась. Пропав...
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Шукаю свідків в ДТП яке було здійснене 24.01.2017 біля магазину Озерянка с. Озерна . Зіткненя в автомобіль Midsobishi...
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Викрали автомобіль Део-Ланос д.н. СА 08-01 АМ сірий металік. Хото бачив, чи побачить повідомте. Буду вдячний.
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