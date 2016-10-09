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Ищу очевидца ДТП Случившегося по улице Донецкая 57, город Киев. 14.01 примерно 13:00 была сбита моя бабушка 89 лет на...
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Розшукується Ільницький Мирон Йосипович,який зник в ніч з 26 на 27 грудня 2016 р, за невідомих обставин, вийшов об 23:...
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‼УВАГА‼ #ВИКРАДЕННЯ АВТОМОБІЛЯ‼ 24.12.2016 м. Луцьк вул. Д. Іващенка 4 незаконно заволоділи автомобілем Toyota...
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УВАГА РОЗШУК Шукаємо свідків ДТП, 09.10.2016р.на дорозі між селами Балин-Залісся за участю авто Mercedes-Benz жовтого...
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