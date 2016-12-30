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Шукаю свідків дорожньо-транспортної пригоди рейсового автобуса "Хмельницький - Рівне" з мікроавтобусом WV...
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Шукаю свідків ,наряд поліції затримав мене звинувативши у кермуванні авта в нетверезому стані,хочя за кермом був мій...
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30.12.16 Міст Метро, Київ. Невідомий наніс пошкодження автомобілю Volkswagen Passat світлого кольору та втік з місця...
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Марченко Віталій Ігорович, 54 роки. В ніч з 22 на 23.12.2016р. вийшов з кафе "Грін Хаус" (м. Київ, пр-т...
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