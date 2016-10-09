Ищу очевидца ДТП Случившегося по улице Донецкая 57, город Киев. 14.01 примерно 13:00 была сбита моя бабушка 89 лет на... читати далі...



Розшукується Ільницький Мирон Йосипович,який зник в ніч з 26 на 27 грудня 2016 р, за невідомих обставин, вийшов об 23:... читати далі...

