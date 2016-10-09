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16:20
Поліція Львівщини розшукала водія, який на смерть збив велосипедиста
16:00
На Донеччині жінка вдарила чоловіка по голові, але помер він не від удару
15:50
У Києві юнак йшов на побачення, а потрапив на власне пограбування
15:40
На Харківщині літню жінку вбили, пограбували та підпалили її будинок
15:30
У Кременчуці 23-річного чоловіка вдарили ножем під час нетверезих розборок
15:20
У Слов'янську під час карколомної ДТП постраждали семеро людей
15:00
На Волині двоє дітей жахливо загинули просто в ямі
14:40
На Волині жорстоких грабіжників, які напали на жінку, взято під варту
14:20
Поліція Рівненщини відкидає "бурштиновий слід" у резонансній перестрілці
14:02
На Закарпатті у лікарні помер безжально побитий палицею водій
13:42
Під час пожежі на Сумщині літній чоловік навіть не встиг підвестися з дивану
13:20
На зґарищі будинку пожежні Харківщини знайшли тіло літньої людини
13:00
Жорстоке вбивство та пограбування в електричці розкрито на Дніпропетровщині

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ШУКАЮ СВІДКІВ! »

ДТП
Ищу очевидца ДТП Случившегося по улице Донецкая 57, город Киев. 14.01 примерно 13:00 была сбита моя бабушка 89 лет на...
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Зник безвісті
Розшукується Ільницький Мирон Йосипович,який зник в ніч з 26 на 27 грудня 2016 р, за невідомих обставин, вийшов об 23:...
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Угон
‼УВАГА‼ #ВИКРАДЕННЯ АВТОМОБІЛЯ‼ 24.12.2016 м. Луцьк вул. Д. Іващенка 4 незаконно заволоділи автомобілем Toyota...
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ДТП
УВАГА РОЗШУК Шукаємо свідків ДТП, 09.10.2016р.на дорозі між селами Балин-Залісся за участю авто Mercedes-Benz жовтого...
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Думка екперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
В Україні заборонили трансляцію російського телеканалу Дождь. Які наслідки?
13.01.2017
Михайло Чаплига
Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини
Список Савченко. Чи треба було публікувати імена українських заручників?
13.01.2017
Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
СБУ співпрацює з ФСБ? Солдата т.зв. ДНР, який здався, хочуть екстрадувати до РФ!
28.12.2016
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У СБУ розкритикували те, що Надія Савченко опублікувала імена зниклих безвісти в АТО на Донбасі. На вашу думку, чи мають такі списки бути відкритому доступі?

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