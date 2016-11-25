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Ольга Мельник
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olga_magnolia@ukr.net
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Ольга Мельник

В Киеве активисты срывали концерт Потапа и Насти. ВИДЕО

25.11.2016
Переглядів: 16745 Коментарів: 60

В Киеве перед началом концерта Потапа и Насти Каменских произошла потасовка между активистами и полицией. Протестующие были против выступления дуэта в Украине из-за того, что они ездили в Россию.

А как считаете вы? Имеют ли моральное право украинские артисты сейчас выступать в России, а в свою очередь активисты срывать в Украине концерты этих исполнителей, более того, клеймить и тех обычных зрителей, которые просто пришли на концерт своих любимых артистов, заплатив за билеты деньги!? 

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Коментарі (60)

Я цю фразу вже дасятки раз

Гість Степан (гість)
21.12.2016 02:45
Зображення користувача Гість Степан.

Я цю фразу вже дасятки раз виставляюю.Москалі це морадьні покручі-алкоголіки, воги завжди були і будуть нашими ворогами, а хахли типу таких гнід, як потапи за гроші маму рідну продадуть, не кажучи вже про Україну!«Россия – самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерме и при этом желает потопить в нем весь мир...» – И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ

Уважаемые неуважаемые

Укроп Фашистенко (гість)
21.12.2016 02:25
Зображення користувача Укроп Фашистенко.

Уважаемые неуважаемые ватники!
Какая в чёрта политика. россия, страна, которая развязала войну против Украины, окупировала часть територии, убила тысячи ниших граждан, уничтожила инфрастуктуру окупированных територий, а эти два урода, дешёвых клоуна едут туда со своими концертишками, где этот придурок потап еще и штаны снимал. Трудно представить ситуацию, если бы например в 1942 году Шульженко ездила с концертами по Германии. Или это тоже политика? Этим уродам не место в Украине. Пусть в парашке гастролируют.

Я считаю недопустимым и ничем

RobinGoode (гість)
21.12.2016 02:20
Зображення користувача RobinGoode.

Я считаю недопустимым и ничем не оправданным ( даже культурой!!!!) выступление перед аудиторией Рашистской педерации !!!И на мой взгляд ..нужно подходить к вопросу еще более радикально!

Шо за бред,причем здесь

Справедливый (гість)
20.12.2016 04:11
Зображення користувача Справедливый.

Шо за бред,причем здесь политика,людям нравится и пусть поют. Не надо творчество соединять с политикой, а то получится кислый винегрет.

А как насчет срывать концерты

ергейС (гість)
20.12.2016 04:02
Зображення користувача ергейС.

А как насчет срывать концерты ПАРАШИнко и ГРОисмана???Или тут не платят???

Украина заполнена идиотами.

Гістьглеб (гість)
20.12.2016 03:40
Зображення користувача Гістьглеб.

Украина заполнена идиотами. Кроме как ще не вымерла, баранам слушать ничего нельзя!

http://wz.lviv.ua/news/189391

мишко далекий (гість)
19.12.2016 16:27
Зображення користувача мишко далекий.

http://wz.lviv.ua/news/189391-pikkardiiska-tertsiia-i-oksana-mukha-zaspi...

Ось які пісні потрібно в Україні сьогодні, а не придуркуваті виступи блазня Потапа.

Правильно роблять!!!

Таня гість (гість)
19.12.2016 08:39
Зображення користувача Таня гість.

Правильно роблять!!!

Нельзя срывать концерты,

Арт (гість)
16.12.2016 21:25
Зображення користувача Арт.

Нельзя срывать концерты, дебилы не понимают и не поймут: сорвать проще, чем сделать что-то своё, не говоря уже о том, чтоб сделать это лучше. Это - не патриотизм, а идиотизм!!! Просто показали свою ущербность в очередной раз.

Коли побачив, як на одному з

Ромул (гість)
16.12.2016 18:32
Зображення користувача Ромул.

Коли побачив, як на одному з концертів у Росії оте людиноподібне створіння, що назвало себе Потапом скидало штани й світило голим гузном - зрозумів, що у природі є два процеси , еволюції та антиеволюції ! Яскравий приклад деградації , перетворення людини у людиноподібні мавпи якраз і демонструє той дует... Воно весь час щось там бурмоче, а його партнерка час від часу щось квилить... Тяжке враження... Ні їх , ні їхніх глядачів у свій час батьки не навчили що таке "добре", а що таке "погано" ... Ось і маємо таке явище - перетворення людини у щось ...

Коли побачив, як оте

Ромул (гість)
16.12.2016 18:26
Зображення користувача Ромул.

Коли побачив, як оте людиноподібне створіння , яке назвало себе Потап скидало штани на якомусь концерті у Росії - стало ясно - то є приклад зворотнього розвитку від людини до мавпи... На жаль воно та та його співпрацівниця по антирозвитку Настя , мають свою аудиторію таких же зворотньорозвинутих ... і В Україні . і в Росії... Для людей, яких батьки навчили , що таке "добре", а що таке "погано" - дуету Потап і Настя не існує.... То для зворотнього процесу...

Згодна з Вами на всі 100%.

Гість Надія, Київ (гість)
16.12.2016 09:05
Зображення користувача Гість Надія, Київ.

Згодна з Вами на всі 100%. Так званий "міський шансон" з люмпенською нотою їхній ударний репертуар. За 25 років привчили невибагливий народ, який з заводів та НІІ вигнали на БАЗАРИ, до зеківських і бандюковських пісеньок, замінившм ними патріотичні..Хто був при владі-той і музику замовляв...
А я люблю "фолк", "класику" і "важкий рок" і своїм дітям, в зараз-онукам,-прищеплюю цю любов.Ніхто крім нас!

Вот вам наглядный пример-

Змей Дмитрий (гість)
15.12.2016 23:52
Зображення користувача Змей Дмитрий.

Вот вам наглядный пример- Мишко далекий. Кто он, что проповедует? Опять вплетая в свой словесный бред, мовну тему, огульно оскорбляя тех кто пишет по русски,называя их кацапами. Националист? Нацист? Кто же тебе Мишка так в борщ насрал? А твои стишки? Что это? Походу полный бред. Прочти сам, что там написано про Майдан. Не выдавай желанное за действительное. Майдан полностью дискредитирован нынешней властью и народными депутатами. А народ опять в полной @опе!

Брешеш ,кацапко- "гость47",

мишко далекий (гість)
15.12.2016 20:41
Зображення користувача мишко далекий.

Брешеш ,кацапко- "гость47", про МАЙДАН-брешеш ,тому що вам, кацапам, не дано Богом відчути ,те що відчуває волелюбний Український народ.Бо ми абсолютно різні народи по мові по культурі по ментальності по духовност--ми українска нація, -хрещнний у 988 році, християнський народ,а московити- росіяни не хрещені.Тому росіяни не здібні зрозуміти душу українця--бо Майдан увійшов в душу українців з ще з далекої сивої-сивої давнини-увійшов разом з МОВОЮ, бо увійшов у МОВУ ще з санскриту і тільки українська мова славиться славетним нині словом -МАЙДАН.-ні одна мова у світі не має слова" майдан".Це суто український мовний символ -символ ВОЛІ

МАЙДАН для України – це горнило,
В якому доля плавиться народу!
Історія не пишеться чорнилом,
Ми кров’ю здобували цю свободу!

Ще в сиву давнину скликали Віче,
А згодом звали козаків на Раду.
І навіть в двадцять першому сторіччі
МАЙДАН народний дійсно має владу!

Завжди відкрито обирали долю,
Та гетьманів шмагали батогами.
Найбільш за все ми цінували ВОЛЮ
І землю, що дарована Богами!

Народу серце б’ється на МАЙДАНІ,
Душа живе у пісні і молитві,
А сила наша в Вірі та єднанні,
Звитягу ми покажемо у битві!

МАЙДАН для України – це горнило,
В якому доля плавиться народу!
Історія не пишеться чорнилом,
Ми кров’ю здобували цю свободу!

https://www.1tv.ru/shows/konc

Гістьда (гість)
15.12.2016 17:35
Зображення користувача Гістьда.

https://www.1tv.ru/shows/koncerty/koncerty/muzykalnyy-festival-zhara-vyp... посмотрите пожалуйста с 42 минуты

господа вы о чем

Гістьда (гість)
15.12.2016 17:32
Зображення користувача Гістьда.

господа вы о чем говорите.одни кровь проливают

,а эти хамилионы...шуты

Из за него ордынцам кажется

Гість1977 (гість)
15.12.2016 14:55
Зображення користувача Гість1977.

Из за него ордынцам кажется что это вся Украина перед ними штаны сняла

Я не могу понять почему кучка

гость 47 (гість)
15.12.2016 09:52
Зображення користувача гость 47.

Я не могу понять почему кучка людей имеет право что то запрещать или разрешать они кто правительство или Боги? Почему навязывается что слушать и что смотреть? Я сама не люблю этот дуэт но не имею права навязывать свои интересы всем другим. " На вкус и цвет товарища нет" Каждый сам в праве выбирать что слушать. И о какой Незалежній Україні можно говорить если Потап и Настя это гоньба, а Украинский флаг на задницах и пляска с тряской это патриотизм. Когда молоденькие курсанты стояли без экипировки на майдане выполняя свой долг они не могли и предвидеть что мирная демонстрация будет сжигать их коктелями молотова это был Майдан гідності.Устроили военный переворот и к власти пришла целая куча клоунов и дебилов. Этому дуэту Потапу и Насте далеко до тех кто правит сейчас страной и творят беспредел.

На майдане стояли майданутые

Гість12345 (гість)
14.12.2016 23:19
Зображення користувача Гість12345.

На майдане стояли майданутые на всю голову!

Вот ещё один полицай из уна

Змей Дмитрий (гість)
14.12.2016 11:02
Зображення користувача Змей Дмитрий .

Вот ещё один полицай из уна нарисовался. Пример приведу из далекого 1941 года Киев( отец рассказывал,они были в Киеве).
Ходили по городу полицейские патрули. В состав патрулей входили набранные из сел и райцентров идейные патриоты. Немцы не занимались патрулированием. Они охраняли только военные стратегические объекты. А за порядком следили так называемые полицаи,короче свои идейные патриоты. Так вот если вечером они видели свет в окне, то немедленно заходили в парадное поднимались на тот этаж и стуча прикладом винтовки в дверь спрашивали: "комуністи і жиди є? (Им отвечали нет)Немає??? А ми зайдемо подивимося". Заходили и бесцеремонно лазили по квартире прихватывая все что плохо лежит или просто понравилось, еду, вещи, запихивая все себе под шинель.А как же, они патриоты Украины принесли свободу от комуняк и жидов, им все позволено и разрешено. А говорили:" ми їше прийдем"
Вам это ничего не напоминает? Тот беспредел который сейчас творят " так называемые патриоты украинского мира и квази идеи "Україна понад усе" бестыдно обворовывая нас и стариков ( тарифы, з/п, пенсии), как вам идея? При этом торгуя с Россией и имея там свой бизнес. А декларации посмотрите? Вопросы? Есть?

да за цього кацапського

смерть козломордим (гість)
14.12.2016 05:31
Зображення користувача смерть козломордим.

да за цього кацапського діалекту неодин конфлікт зявився-а ти козломордий і є один із нациків

Друзья, давайте посмотрим

Артем з Одеси (гість)
14.12.2016 02:26
Зображення користувача Артем з Одеси.

Друзья, давайте посмотрим правде в глаза. У нас идёт гибридная война с РФ. Даже если опустить тот факт, что акция активистов была проплаченной, выступление коллектива Насти и Потапа на территории вражеского государства - не правильно. Тут пишут, мол культура не должна вмешиваться в политику. Ага ну да. Исторически сложилось, что деятели культуры, которых можно назвать частью интеллигенции, всегда были носителями и распространителями политической, национальной идеологии. Не припомню, чтоб совковые исполнители выступали на территории Германии во время Второй мировой. Вопрос в том, можно ли низкопробное творчество Потапа назвать частью украинской культуры. Для этих клоунов нет ничего святого, никаких принципов, как и у Ани Лорак, они просто рубят бабло, и им всё равно где выступать, хоть на Северном Полюсе перед медведями, лишь бы заплатили. Как по мне, подобные коллективы надо как минимум штрафовать, а в идеале запрещать любые концерты на территории РФ, либо пусть там и остаются. Ну в самом деле, если они такие популярные и востребованные - найдут своего слушателя и в европейских странах. Почему-то Океан Эльзы или Руслана не ездят в рашку с концертами, уверен, даже если бы у них был свободен график, они бы не поехали выступать на территории страны-агрессора. Конечно, каждый вправе выбирать, что он хочет слушать, но, друзья, вы элементарно послушайте тот маразм, о котором поёт обезьянка Потап - я своим детям ни за что бы не разрешил слушать или ходить на концерты подобной шлакогруппы. А основная аудитория как раз школьники и студенты, недалёкая и необразованная молодёжь, на которую порой возлагают слишком много надежд. Всем мира и слушайте качественную украинскую музыку, а всякого рода потапы пусть вообще в Украину не возвращаются.

Смотрел по тв допрос

Змей Дмитрий (гість)
14.12.2016 02:10
Зображення користувача Змей Дмитрий .

Смотрел по тв допрос Януковича и хохотал вот же дебил, смотрю по телевизору выступления Порошенко плюнуть хочу в экран. Тошнит от этих лиц в Раде и в правительстве этот хомячек Гройсман щеки наел, хоть бы постеснялся пенсионеров которым есть нечего. Всех к гребенной матери давно пора выгнать. Нет доверия у народа к власть имущим. И никакая национальная идея не спасёт нас от этих уродов.

Правильно,что намекнули!

ГістьМихаил (гість)
14.12.2016 02:08
Зображення користувача ГістьМихаил.

Правильно,что намекнули! Родину не продают! На хлеб с маслом и свой народ даст заработать!Сам я дуэт люблю и уважаю.Но солидарность,ну.......ребята?:)

Вот нацики типа правого

Змей Дмитрий (гість)
14.12.2016 02:00
Зображення користувача Змей Дмитрий .

Вот нацики типа правого сектора или свободовцы пытаются нам навязать своё виденье украинского патриотизма, а ты розмовляеш по руськи так ты подмоскалик, хватит этих провокаций!!!! Они подняли в своё время разговор о запрете русского языка и это привело к войне на Донбассе и аннексии Крыма, радикалы никогда ни куда мир не приносили, они наци всегда сеяли рознь. Кончайте вы уже гнуть палку национальной Украинской идеи. Все должно быть в меру. А то что порошенко п. у нас первый вор и предатель, так мы это знаем!!! Мы заслуживаем того чего сами стоим. Какой народ такой и правитель. Надоело до тошноты!

да в Россию не ездить, всех

Антимайдан (гість)
14.12.2016 01:52
Зображення користувача Антимайдан.

да в Россию не ездить, всех заробитчан из России выгнать - пусть попробуют в Украине семьи прокормить и границу с контрольно следовой полосой сделать. Только вот кому будет от этого хуже?

дебилу стихоплету - тебе до

Антимайдан (гість)
14.12.2016 01:49
Зображення користувача Антимайдан.

дебилу стихоплету - тебе до поэта как до Китаю пешком. Иди свои стихорифмы и пустоблудие про политику бабушкам толкай - может послушают. А артистов не трогай. И смотри телевизор там иногда министр обороны выступает - который официально заявил, что на Донбассе регулярной армии России нет и не было, да видно не успел предупредить гаранта, который буквально после него заявил, что там 30 000 российских солдат. Там есть только наемники и не только из России, а и из США, Англии, Чехии, Польши и т.д. - это как наши заробитчане - что умеют то и делают. А то что агрессор около 500 млрд долларов вложил в незалежну для развития экономики за 20 лет как-то подзабылось, а сколько в экономику Украину вложил Запад - ноль, только кредиты дает, которые потом надо будет отдавать.

"Лисапетний батальон", от на

Херйохіто (гість)
14.12.2016 01:46
Зображення користувача Херйохіто.

"Лисапетний батальон", от на кого тре ходить!

Зараз треба утриматись від

ГістьЯ (гість)
14.12.2016 01:40
Зображення користувача ГістьЯ.

Зараз треба утриматись від виступів в Росії.

так и будем жить в говне,

продажные (гість)
14.12.2016 01:36
Зображення користувача продажные.

так и будем жить в говне, пока такие "артисты" будут выступать, а их "защитники" здесь будут их отбеливать.

ы з

Гістьколя (гість)
14.12.2016 01:26
Зображення користувача Гістьколя.

ы
з

Для этого сначала нужно

москаль (гість)
14.12.2016 01:25
Зображення користувача москаль.

Для этого сначала нужно объявить войну дебил!

для вадиса-дебилиса.на

антивадис (гість)
11.12.2016 23:37
Зображення користувача антивадис.

для вадиса-дебилиса.на майдане стояли майдановцы.а против него были-майдауны-неужели непонятно майдаун вадис?

Перед тим, як їхати в Росію і

мишко далекий (гість)
09.12.2016 18:59
Зображення користувача мишко далекий.

Перед тим, як їхати в Росію і давати концерти для "братского народа"-ворога, у якого руки по локті в українській крові,цим артистам спочатку потрібно було б поїхати в лікарні до тих ранених українських воїнів-патріотів, які своєю кровю і своїм життям захищають український народ від оцього "братского народа" з окровавленими руками і розказати їм про свій намір їхати з концертами до того підлого ворога, який поранив цих воїнів -патріотів ,до того підлого ворога який вбив на їхніх очах їхніх побратимів.Думаю, вони б побачили осудження, якщо не ненависть, в очах тих воїнів-патріотів.Тут москалик" Аля" "очень умный" і психічно здоровий заявляє--"они (артисти) работают там ,где платят денги".Залізна логіка москаля згідно москальської ментальності. Повії теж виходять на панелі, бо там їм платять .Ось вона москальська мораль по "скрепам руского мира".По інформації українських військових і СБУ, згідно з ротацією, з "братской Росии" на українській землі на донеччині воювало і воює біля 100 тисяч російських найманців-вбивців,які відверто і відкрито у своїх відеороликах заявляли що їхали на українську землю вбивати українських людей тому що їм за це платять.Ось вона москальська логіка москаля - "Аля"--"им там платят деньги".І це заявляє "очень здоровый и очень умный" представитель росийского народа,у якого руки по локті в невинній крові найкращих СИНІВ -ВОЇНІВ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.

Чи ж знав же ти, НАРОДЕ УКРАЇНСЬКИЙ ,
Що, як століття перетне рубіж,
Народ російський, як садист ,так підло і цинічно
Тобі у плечі загонить свій кровавий російський ніж ????

Стікає кров’ю Україна,
Душа обвуглена від втрат
І зустрічає на колінах
Полеглих у боях солдат.

Чиїсь батьки, онуки , діти,
Чиїсь чоловіки, сини…
Їм би любити та радіти
І роздивлятись мирні сни.

Вони пішли на бій кривавий,
На захист рідної землі…
Великий Боже, Боже правий,-
Скарай ,божевільного в Кремлі!

Скарай Московію рашистську,
Тих хто на троні і під ним.
Це не народ, що впав так низько,
Ще стане кісткою їм Крим…

Їм наші сльози віділлються,
Кров українців на руках.
Серця допоки наші б’ються
Ця пам'ять житиме в віках.

Про те, як йшов москаль війною,
Вбивав, палив і руйнував…
До зброї браття і до бою
Вже вкотре знов кацап напав!

я не робот. Хай переїзджають

ГістьІван (гість)
09.12.2016 09:46
Зображення користувача ГістьІван.

я не робот. Хай переїзджають в Росію і там заробляють. Йде війна, Чи могли Ви уявити , що в 1942 році артисти СРСР їздили в Німеччину на гастролі.

Какие то полупокерные меры у

Киев (гість)
08.12.2016 14:24
Зображення користувача Киев.

Какие то полупокерные меры у этих майдаунов. Почему, тогда, они не срывают выступления кондитера парашенка который платит колоссальные налоги "стране агрессору"?

Таке міг писати лише

Вадис (гість)
08.12.2016 13:00
Зображення користувача Вадис.

Таке міг писати лише гомосов'єтікус. Треба мати еліментарну національну гідність і мати бажання вивчити правдиву історію як своєї держави так іцеркви.

пусть срывают! их вообще

Потерпілий від еротики 21 стт. (гість)
08.12.2016 09:01
Зображення користувача Потерпілий від еротики 21 стт..

пусть срывают! их вообще нельзя больше пускать на публику, этих животных после их песни с клипом про (позу по собачьи, как они так раком полубикини плесали жопами и сиськами) "стиль собачки" - это было слишком, ведь это могут смотреть дети, то как они там раком бегают по сцене полуголые, они развращают всех, а извращенцам еще и понравился клип и заступаются типа так и надо. В нашем 21-м веке и так много шлюх, и развата, еще и ети лезут с сввоими ****! гнать надо теперь с сцены батугом как собак!! НЕ ВИДЕЛМИ КЛИП? тогда посмотрите, он теперь везде в инете, даже ютубе!!

Срывают концерты проплаченные

Гістьиван (гість)
08.12.2016 08:43
Зображення користувача Гістьиван.

Срывают концерты проплаченные "титушки".

Великие артисты потап и

киевлянка (гість)
07.12.2016 17:14
Зображення користувача киевлянка.

Великие артисты потап и настя. На фоне низкого уровня украинских так низываемых артистов (которых нам навязывают СМИ)они катируются. На их концерт уважающие себя люди никогда бы не пошли. Это музыка за которую деньги не платят. Это плохой вкус. Выступать в России? Ну если они умирают от голода, тогда да. А украинцам нужно прививать хороший музыкальный вкус с детства. Тогда никто не будет ходить на такие концерты в УКРАИНЕ.

100%

Вик близький (гість)
07.12.2016 01:40
Зображення користувача Вик близький.

100%

Мишко далекий, ты или

Аля (гість)
06.12.2016 07:59
Зображення користувача Аля.

Мишко далекий, ты или больной, или глупый.А корреспондентам пора прекратить называть бандитов "активистами" Артист, это тоже работа. Они работают там, где платят деньги. Их слушают и смотрят те, кому они нравятся.

Поддержую и на кол сразу!!!!

YA (гість)
04.12.2016 12:05
Зображення користувача YA.

Поддержую и на кол сразу!!!! Два года как мы в Европе и что кому стало легче от етого???? А ходить кричать гондьба и быть все ето Европейский народ!!! ТФЮ ТФЮ

Политика политикой,а культура

YA (гість)
04.12.2016 12:00
Зображення користувача YA.

Политика политикой,а культура должна быть по за политикой!!!!!

больные на голову придурки!!!

царица (гість)
04.12.2016 10:51
Зображення користувача царица.

больные на голову придурки!!! какого черта выплескивать свое внутреннее Г на других?? какая нафик разница, где они выступают???? идиоты!!!

Звертаюсь до "Вик"--На

мишко далекий (гість)
01.12.2016 21:50
Зображення користувача мишко далекий.

Звертаюсь до "Вик"--На Донбасі наших українських патріотів-воїнів не політики вбивають ,а вбивають громадяни Росії-а це російський народ.Статистика СБУ доказує, що через цю війну на Донбасі, на нашій українській землі ,згідно ротації, пройло біля 100 тисяч найманців-а це представники російського народу(не рахуючи регулярних військових).Це добровільні найманці-вбивці, які,обрали своїм ремеслом кровавий злочин перед українським народом--вбивство українських людей заради грошей.Тому називаймо вбивць їхнім іменем-- російські кроваві вбивці, на руках яких невинна кров тисячі українських людей.Та ж це ті, кого ви називаєте звичайними росіянами.Спитай українських матерів, чиїх синів і чоловіків вбили ці "звичайні росіяни"( не політики) на українській землі-хто вбив їхніх найдорожчих--росіяни Воне не будуть визначати -звичайні чи, не звичайні,а назвуть росіяни-москалі.Хіба, можливо, ви теж можете вбивати людей заради грошей-тоді ваша позиція є зрозуміла.

Порожні села і міста…
Суцільні ночі…
Руїни сірі тут і там…
Хіба ж не злочин?..

Таким сьогодні є Донбас
Під світлом «Градів»:
Росія то вбиває нас
І «колоради».

Там подих «братньої» війни
З розуму зводить,
Адже воюють там сини,
І смерть там бродить,

А вдома бідні матері
Сивіють рано,
Спинити кличуть отих звірів,
Лікують рани,

Що душі застелили їм, –
Важка утрата…
Внучатам скажуть що своїм
Про вбивство тата?

А скажуть відверту правду-твого тата вбили росіяни-москалі

Вiдповiдь для "мишко

Вик близький (гість)
01.12.2016 20:54
Зображення користувача Вик близький.

Вiдповiдь для "мишко далекий"
Вгамуйся вже, iдеолог. Досить пропаганди! Тут висловлюються звичайнi громадяни. Не треба сюди мiшати полiтику. Звичайнi росiяни такi ж, як i украiнцi, нiчого у них руки не в кровi. Однаково усi зростали на "совецких" пicнях, та й за нащi не забували. Доречi, бiльшостi з них нащi пi снi теж подобаютсья. Не люди вiйну розв'язали, полiтики.

Такі"патриотические"виступи

мишко далекий (гість)
01.12.2016 17:20
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Такі"патриотические"виступи ,як Насті і Потапа перед російським народом, у якого руки в українській крові,-це один із елементів російської гібридної війни проти українського народу .А найстрашніше те, що ця підла російська війна проливає не гібрину кров, а людську кров-кров українського народу.Ось нове підле пропогандитське шоу--російські групи на українських вокзалах пропогандують совєтскі пісні--прочитайте цей журналський матеріал
http://wz.lviv.ua/news/188153-gibridni-pisni-na-vokzalakh-poklikani-zbud...

Ось як окупант стараєтьсяпросувати вукраїнський духовний простір свою кроваву ідеологію- "руский мир"--знову російський народ з окровавленними руками починає завивати про "росийское братство"

Злились в єдине кров там фінська
І дикість, не проста, – азійська,
Котрі не кличуть сіять, жать,
А грабувати і вбивать.

Азійську дикість Чингісхана
І Грозного – царя Івана
Кацапська об’єднала кров
І знищила до тла любов.

І людям стало невідомо,
Як жити любо-мирно вдома,
Родину й землю берегти,
Бо ж звикли лиш чуже гребти.

Назвавшись хитро нам «братами»,
Насправді хижими китами
Були й ковтали ціляком,
Хто гордим був чи смільчаком.

Азійська кров, підступна, мстива,
До нас, слов’ян, немилостива,
Тож москалі нас запрягли
Й «раби» змінили на «хохли»,

І опинивсь народ, великий,
У пазурах страшного лиха,
А впившись ним донесхочу,
Сказав «доволі!», бо відчув

Уже в собі достатньо сили,
Щоби не гнутись, не просити
Щоби в Москви своє ж добро.
Й радів із того наш Дніпро

Що врешті стали незалежні,
Вже досить годувати лежнів,
Пора для себе хліб ростить.
Москва ж не хоче відпустить.

Та й заходилась нас ділити
На Схід і Захід, щоб спалити
Ідею й віру у святе,
Що інше є життя – не те,

Що і земля, й народ – єдині,
Що вільно має жить людина,
Для себе тільки працювать,
Це не високі є слова,

Народом нас щоб величали,
Щоб мова рідна зазвучала.
Коли ж Москві сказали «ні!»,
Та захотіла у війні

Втопити нас. Кремлівська влада
Послала із Чечні півгадів,
З Тамбова, Пскова дикарів.
Забрали Крим. Донбас горів…

З оскалом звіра нас вбивали,
Передихнути не давали,
Карали лиш за те, що ми
Другого сорту є людьми.

Запам’ятай, ворожа зграє,
Не панувать тобі над краєм,
Де вільні люди і Дніпро,
Імперське знищимо тавро,

Не ті ми вже хохли, наївні –
Ми громадяни України,
Звелів Господь нам довго жить
І всім, що маєм, дорожить!.

Якщо він перед глядачами

Гість Володимирович (гість)
01.12.2016 16:01
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Якщо він перед глядачами знімає штани , то він вже за копійку Батьківщину продав. Таким покидькам нема що робити на українській сцені. Для таких гроші понад усе.

Нечего чинить самосуд, пусть

Вик близький (гість)
30.11.2016 23:13
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Нечего чинить самосуд, пусть закон решает можно им ездить в Россию или нет, а то орем по всему миру, что мы Европа, а поведение как у первобытных, то на мирных жителях отыгрываемся, то витрины громим. Подавляющее большинство наших граждан скорее всего так и считают, но просто у нас полно провокаторов, которые дестабилизируют обстановку и деньги за это получают. Но только они должны понимать, что витрины пустых зданий громить это одно, а посягать на безопасность мирных жителей, к тому же женщин и детей, пришедших на концерт (все равно на чей - это в любом случае мирное мероприятие), так за это головы таким активистам надо отбивать.

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