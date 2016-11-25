В Киеве активисты срывали концерт Потапа и Насти. ВИДЕО
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В Киеве перед началом концерта Потапа и Насти Каменских произошла потасовка между активистами и полицией. Протестующие были против выступления дуэта в Украине из-за того, что они ездили в Россию.
А как считаете вы? Имеют ли моральное право украинские артисты сейчас выступать в России, а в свою очередь активисты срывать в Украине концерты этих исполнителей, более того, клеймить и тех обычных зрителей, которые просто пришли на концерт своих любимых артистов, заплатив за билеты деньги!?
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