Савченко заявила, що не вважає терористами ватажків т.з. ЛДНР. ВІДЕО
Про це вона заявила в ефірі " Еспресо.TV".
"Для мене Захарченко і Плотницький не є терористами. Треба відкрити військовий статут, правила ведення війни, і почитати, що таке тероризм. Ні, терористами вони не є. Є чітко визначений набір понять того, що входить до тероризму. Там є частина сепаратистів і частина колаборантів. Є частина окупованого населення".
Тим часом, не вщухає дискусія щодо того, чи допустимо було Надії Савченко вести перемовини з лідерами т.з. ЛДНР. А як думаєте ви?
Ви підтримуєте або засуджуєте Надію Савченко за зустріч з Плотницьким і Захарченоком?
І як ви вважаєте, чи допустимо українським політикам, навіть заради звільнення українських заручників, вести перемовини з представниками так званих ДНР і ЛНР?
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