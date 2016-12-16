Зображення користувача Наталя Волосова.
Наталя Волосова
Мої сюжети
volosova-natasha2013@ya.ru
6
Наталя Волосова

Савченко заявила, що не вважає терористами ватажків т.з. ЛДНР. ВІДЕО

16.12.2016
Переглядів: 3199 Коментарів: 25

Про це вона заявила в ефірі " Еспресо.TV".
"Для мене Захарченко і Плотницький не є терористами. Треба відкрити військовий статут, правила ведення війни, і почитати, що таке тероризм. Ні, терористами вони не є. Є чітко визначений набір понять того, що входить до тероризму. Там є частина сепаратистів і частина колаборантів. Є частина окупованого населення".

Тим часом, не вщухає дискусія щодо того, чи допустимо було Надії Савченко вести перемовини з лідерами т.з. ЛДНР. А як думаєте ви?

Ви підтримуєте або засуджуєте Надію Савченко за зустріч з Плотницьким і Захарченоком? 

І як ви вважаєте, чи допустимо українським політикам, навіть заради звільнення українських заручників, вести перемовини з представниками так званих ДНР і ЛНР?  

Прокоментуйте будь-ласка! 

Опитування

Савченко закидають ”зраду” за зустріч з ватажками ЛДНР. Чи допустимо українським політикам вести переговори з сепаратистами, щоб звільнити українських заручників?

Варіанти

Поділіться:

Прокоментуй цей запис!

CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не робот ).
1 + 0 =
Розв'яжіть цю просту задачку і введіть відповідь. Наприклад, для 1+3 введіть 4.
Коментарі (25)

почему они не террористы??не

Отто (гість)
21.12.2016 21:59
Зображення користувача Отто.

почему они не террористы??не знаю никаках дыныры и лыныры.есть Донецкая и Луганская области.К людям которые с оружием в руках (не МВД,не ВСУ,не СБУ и тд )на территории МОЕЙ страны -не думаю что можно применять устав ВСУ.УПК - да .надо.Осуждать Надежду.если вытянет пацанов -молодец .Пусть говорит с этими... мож это у нее есть какой то хитрый план.

дураку закон не

Гном (гість)
21.12.2016 16:31
Зображення користувача Гном.

дураку закон не писаний.....Аксіома.

з ними можна розмовляти але

олег 61 (гість)
21.12.2016 09:06
Зображення користувача олег 61.

з ними можна розмовляти але вони маріонетки все вирішщу є х......ло російське

Жизнь людей стоит любых

Евгений Доронин (гість)
20.12.2016 20:31
Зображення користувача Евгений Доронин.

Жизнь людей стоит любых усилий, а в данном случае самопожертвования. И за тех кто не может вернться домой нужно отдать, что угодно. Обсуждение обмена пленными, кто бы не вел переговоры про него, всегда ведётся доверенным лицом как минимум людей чьи близкие захвачены.

Мені здається,вона на себе

Гість Ксеня (гість)
20.12.2016 13:56
Зображення користувача Гість Ксеня.

Мені здається,вона на себе бере дуже багато повноважень,лізе туди куди не слід

Коли росія направляе до нас

Gfhfkkgfg-2 (гість)
19.12.2016 21:34
Зображення користувача Gfhfkkgfg-2.

Коли росія направляе до нас своїх військових курсантів,щоб ті вчилися прицільно стріляти і вбивати нас, а з росіянами на одній стороні і захарченко і плотницький,з якими спілкувалася Савченко,назвавши їх не терористами,тоді хто вона насправді? Якщо їм київська влада не подобалась,приберіть її законним шляхом, і аж не як не тисячами смертей свого народу. Горіти ворогам мого народу в страшному пеклі!

http://wz.lviv.ua/news/189391

мишко далекий (гість)
19.12.2016 21:00
Зображення користувача мишко далекий.

http://wz.lviv.ua/news/189391-pikkardiiska-tertsiia-i-oksana-mukha-zaspi...

Ось що потрібно на радіо і телеканалах УКРАЇНИ а не а не блазня Потапа

це теж не моє ,але я завжди цитую все і всіх на користь українцям-патріотам,тому що все це наше НАЦІОНАЛЬНЕ УКРАЇНСЬКЕ.
А ти лізиш в українську мову із своїм російським розумінням ,тому і виходять дурацкі суржики-ось твоє тлумаччення-
"а дяка это наврно подношение в церкви"===так ось і тут хочу показати тобі твоє невігластво== відношення до церкви має слово-"дякув'ати" -служити дяком (бачиш де наголос).А "д'якувати"комусь читається так-д'якувати -д'якую.Тож не засмітчуй нашу магічну соловїну мову російським суржиком

А я- українець і

Я любля безмежно рідний край,
Цю чарівну магічну МОВУ,
Богом даровану УКРАЇНУ-РАЙ,
Красу дівочу українську чорноброву.

Люблю за щедрість і за спів,
Чудесні ночі солов'їні,
Коли бракує навідь слів
Освітчитися УКРАЇНІ.

Пусть едет в ЛуганДонию и там

Гости (гість)
19.12.2016 20:39
Зображення користувача Гости.

Пусть едет в ЛуганДонию и там сидит безвылазно. Хочет - договаривается, хочет с "Сашей" в дёсны целуется.

Мишко все дискуссия

Змей Дмитрий (гість)
19.12.2016 20:19
Зображення користувача Змей Дмитрий.

Мишко все дискуссия закончена, походу это диагноз . Ты бы хоть постеснялся слова поэта выдавать за собственные. Хоть бы ссылку оставил или написал честно автор такой то. http://www.poetryclub.com.ua/author.php?id=16199 автор Мирослав Вереюк. Все Мишко вопросов к боту больше нет!

Відповідь "Змію" -ось хто Я-

мишко далекий (гість)
19.12.2016 16:39
Зображення користувача мишко далекий.

Відповідь "Змію" -ось хто Я-

Мені не стидно, не боюсь
І вголос можу заявити:
- Я українець! Цим горджусь!
Про це не сором говорити!

Я українець! Мій народ
Поволі випрямляє спину,
Найвищих досягне висот,
Прославить в світі Україну!

Це мій народ впродовж віків
Свободи прагнув, щастя, волі!
Нащадок славних козаків,
Що йшли на смерть заради долі!

Це він завзято працював,
Аж від напруги рвались жили!
За землю рідну воював,
Життя мільйони положили!

Це він від голоду вмирав,
Померлих душі ще волають,
Бо їх ніхто не відспівав...
Цей геноцид - не забувають!

Вмирав в катівнях, в засланні,
По тюрмах, таборах, етапах!
І в мирний час і на війні ...,
Немає цих могил на мапах!

Він вижив і впродовж віків
Відстояв віру, волю, мову.
Зберіг традиції батьків,
Заклав державності основу!

Він працював і воював,
Оберігав і боронився,
Творив, народжував, кохав
І самовіддано трудився!

Він переможе вся і всіх,
Щезає привид комунізму!
І задзвенить дитячий сміх
В країні без усяких «ізмів»!

Своя Держава назавжди
Постала і довіку буде,
Щоб захищати від біди,
І в щасті, мирі жили люди!

Да вот что выдал интернет на

Змей Дмитрий (гість)
19.12.2016 09:59
Зображення користувача Змей Дмитрий.

Да вот что выдал интернет на запрос " синонимы слова дякую" ДЯКУВАТИ розстелятися, (у першій особі однини а. множини) дякую, дякуємо, спасибі, вдячний, вдячні// падати в ноги, бити чолом. Та что недалекий Мишко ты ищешь врага там где его нет. А в твоём стихе ты врагами обозначил и Пушкина и Чехова , Достоевского. Предложи ещё публично сжечь книги этих авторов....... Ну ты наверно все понял? Кто ты.......?

Мишко? Этот транслейт выдал

Змей Дмитрий (гість)
19.12.2016 09:38
Зображення користувача Змей Дмитрий.

Мишко? Этот транслейт выдал Гугл . К моему сожалению я не обратил внимание на правильность, корректность перевода. Но у тебя праздник, появился новый, ранее скрытый враг, Гугл !!!!! Представляю какой гневный стих ты настрочишь клеймя Гугл в дискриминации Украинскрго языка.Кстати в Киеве слово СПАСИБІ ВАМ, это часто употребляемое выражение, а дяка это наврно подношение в церкви и походу вот где начало нашей тотальной коррупции! Мишко не замыливай вопрос языковой темой, не важно как мы говорим,главное, что понимаем друг друга. Где ответ на мой поставленный вопрос?

"Змей", кого просиш "спаси

мишко далекий (гість)
19.12.2016 03:48
Зображення користувача мишко далекий.

"Змей", кого просиш "спаси бі"і кого просиш ???
От що значить засунути чужоземне слово в українську мову--завжди вийде дурнуватий суржик.
Я так і не зрозумів,що значить -спаси бі? Ну є подібне слово у росийском языке-"спасибо" ,так воно обкусане--напишіть повністю -"спаси бог"і людина зрозуміє .Якщо ти справді хотів похвалитись знанням української мови,тоді запамятай-в українській мові подяку висловлюється словом- "ДЯКУЮ".

Мову вбивць та окупантів,
Терористів та катів,
За війну, за Крим віджатий
Я б у нас заборонив.

Але це – протизаконно!
Скажуть вчені люди нам,
Тож відмовлюсь розмовляти
На рашистській мові сам.

Достоєвський, Пушкін, Чехов
Хамству вчили москалів,
За війну, за звірства раші
Я б їх теж заборонив.

Але це – протизаконно!
Скаже вчитель із Москви…
Про законність запитайте
В української вдови.

Ви в убитих запитайте
Наших хлопців молодих,
Чи законно вдерлась раша
На Донбас та в Крим до них!

Чи тиран законно клятий
“Гради” й “Буки” ввіз до нас?
Чи законно з мінометів
Він обстрілює Донбас?

Чи законно убиває
Та калічить він дітей?
Чи зневагу він законно
Розпалив поміж людей?

Мову вбивць та окупантів,
Терористів та катів,
Мову путлєра з гестапо
Я б у нас заборонив.

Спасибі хоч тут ти не

Змей Дмитрий (гість)
19.12.2016 00:57
Зображення користувача Змей Дмитрий.

Спасибі хоч тут ти не злукавив, тепер залишилося визнати це на рівні держави.

Відповідь для "Змея" Чи ж

мишко далекий (гість)
18.12.2016 23:36
Зображення користувача мишко далекий.

Відповідь для "Змея"

Чи ж знав же ,ти, НАРОДЕ УКРАЇНСЬКИЙ,
Що, як сторіччя перетне рубіж,
Народ російський, як садист, так підло, підло, підло і цинічно
Тобі у плечі загонить свій російський кровавий ніж ?????????

Тіла розкидані по полю,
Стікаю кров’ю серед них.
Кричу і корчуся від болю,
А побратим – уже затих…

Повсюди кров, стерня горіла,
Кругом знівечені тіла,
Машина жодна не вціліла,
Стоїть над згарищем імла.

Горіло все, машини, люди,
Земля, посадка і стерня.
Нас з-за «поребрика» паскуди,
Накрила з «Градів» москальня.

Так підло, по-злодійськи, в спину,
Без оголошення війни…,
Нам і не снилась в цю хвилину
Підступність планів росорди.

Солдати спали, вже світало,
А там з російської землі
Нам мосбидло пекло готувало,
Яке придумали в Кремлі.

І полетіли «Градів» стріли,
Накрили точно весь квадрат.
Ми помирали та горіли…,
А в Раші шкірився солдат.

Радів з безкарності своєї,
Геройством підлість називав,
Гордився тим, як він з Расєї
Хохлів в Хохляндії вбивав.

Я мушу вижити і жити,
Крізь кола пекла всі пройти,
Щоб знали наші внуки, діти,
Які в Росії в нас "брати".

Братів не було і немає!
Це справжній Мордор на землі,
Живуть там орки, управляє
Всім" Ху.ло", що у Кремлі.

Страшна реальність не лякає,
Орду кацапську мусимо здолати!
Душа полеглих вимагає,
Чекає повної відплати.

Вот ответь мне на вопрос

Змей Дмитрий (гість)
18.12.2016 22:12
Зображення користувача Змей Дмитрий.

Вот ответь мне на вопрос "Мишка недалекий" . Как ты считаешь? С кем воюет Украина?

Вивалявшись у лайні

мишко далекий (гість)
17.12.2016 23:28
Зображення користувача мишко далекий.

Вивалявшись у лайні "Слави",сьогодні Н.Савчеко повстає вже без "Слави",а залишилась лише в лайні. Чому ? Відповідь знаходимо в інтерв'ю Н.Савченко журналісткам "Апостроф",де на запитання -"Яких знань вам бракує"?,Савченко,не задумуючись,відповіла-"Жодних".У народі є приказка(а вони беруться з життя)-Розумний каже -"Боже, який я ще дурний, а дурень каже- Який я мудрий."Сам її тон розмови,як тон дурнуватої тещі, показує, не то що брак тільки знань ,а брак інтелигентності.Ну не дав їй Бог дару щирого відкритого спілкування .А чи не дав тільки цього?Злочинці, які завчасно виходять на волю по "Закону"оцієї дуже розумної депутатки ,знову зразу беруться за ножі і сокири.Чи не шепнув їй "Хтось"там тоді у Росії,як підвищити кримінальну злочинність в Україні?--хороша ідея для Росії. Коли Н.Савченко діставала звання офіцера ЗСУ,вона давала клятву українському народу захищати цей народ, захищати НЕЗАЛЕЖНІСТЬ і СУВЕРЕНІТЕТ ДЕРЖАВИ- УКРАЇНА.Це є ЧЕСТЬ офіцера-захищати свій народ, свою державу.І кожній офіцер , вояк, чоловік сьогодні знає, що для боротьби з озброєним до зубів російським агресором потрібна найкраща сучасна високотехнологічна зброя.Тому українці -дипломати, депутати, військові просять у США такої зброї.А ось офіцер Н.Савченко у Брюселі на ПАРЄ заявила, що не можна давати таку зброю ЗСУ і товторила ,слово в слово, слова напівбожевільного кацапа- Путіна, Лаврова-російською мовою(бо ж англійської не знає--а памятаємо її тут відповідь на запитання про брак знань--"Жодних"--щось не клеїтся в її мозгах)"-Это может привести до мировой войны".А де ж офіцерська ЧЕСТЬ у офіцера Н.Савченко захищати український народ ?
До того моменту , як звільнили Н.Савченко, з полону терористів було звільнено біля 3 тисячі наших хлопців і дівчат .Після поверненя Савченко терористи зразу зупинили обмін.Під видом якихось самостійних дій по звільненню заручників, Савченко таємно, від української громадкості, від державних силових структур, від мінської гуманітарної групи,зустрічається з керівниками терористичних груп ЛНР і ЛНР і з ФСБ Росії. Там вона узгоджувала питання, як використовувати цих наших хлопців-заручників у полоні- для шантажу української влади ,щоб обміняти їх на повну амністію всіх російськиї терористів, у яких руки по ліктів українській крові.Ось чому було зупинено терористами процес обміну--ФСБ вирішило підлючити очень "умного депутата"-Н.Савченко до своєї афери-ось результат самодіяльності Савченко--тепер ці хлопці-товар шантажу.Дуже жаль українських мамів , яких так одурила "Герой в лайні"- НСавченко. То ж патріотам -депутатам у ВР потрібно дуже прискіпливо розглядати всі закони ,бо вже тисячі українців-вояків-патріотів, разом з героями Небесної сотні споглялають за вами з небес і нагадують вам-"УКРАЇНА ПОНАД УСЕ"

Сказати хочу не з трибуни,
Це біль душі і серця крик,
Як тим, хто ніс на плечах труни
І йшов по килиму з гвоздик,

Чи як батькам, німим від болю,
Вдові, чи в очі сироті,
Сказати, - Вбивцям дали волю
По депутатській доброті.

Катів і вбивць амністувати
Є намір прийняти закон
І будуть запальні дебати,
Як перейти цей рубікон.

Так ось, панове депутати,
Ви з цим Законом не спішіть,
Перш ніж убивць амністувати
Спочатку мертвих воскресіть!

Закон «Про воскресіння вбитих»
І «Про амністію убивць» –
Одним пакетом це зробити
Вам краще, щоб не впасти ниць!

Тоді це буде справедливість
Та зрозумілим всім Закон –
Одним життя, а іншим милість…,
Щоб не настав армагедон.

Може домовитись, нехай

Міла (гість)
17.12.2016 11:22
Зображення користувача Міла.

Може домовитись, нехай міняє.Людське життя найцінніше. Поки політики говорять про повноваження, час іде.Важливий кінцевий результат, а далі буде видно.

Правильно. Надя хоч щось

Sasna (гість)
17.12.2016 11:02
Зображення користувача Sasna.

Правильно. Надя хоч щось робить. Вона там була і знає що робити і як робити на відміну від наших владних керівників.

Полонених не можна залишати

іоан (гість)
17.12.2016 01:28
Зображення користувача іоан.

Полонених не можна залишати без НАДІІ.Та чи не живемо ми всі у полоні брехливих слів братів йуди...Подумаймо браття...

Полонених не можна залишати

іоан (гість)
17.12.2016 01:21
Зображення користувача іоан.

Полонених не можна залишати без надіі...Та чи не живемо ми у полоні брехливих псів-братів йуди...Подумайте ті,хто читає ці рядки...

Та не маємо ми права вести

Львів... (гість)
16.12.2016 19:12
Зображення користувача Львів....

Та не маємо ми права вести перемовини з терористами, легітимізуючи їх таким чином! І не треба говорити, що це одна Савченко працює на ниві звільнення полонених. Ну от скажіть, хто звільнив саму Савченко? Порошенко!

Я вам так скажу, вона робить

Za_Nadia (гість)
16.12.2016 19:09
Зображення користувача Za_Nadia.

Я вам так скажу, вона робить те чого не роблять інші! Вона намагається хоч якось допомогти.

Правильно все Надежда

Евгений_1 (гість)
16.12.2016 19:07
Зображення користувача Евгений_1.

Правильно все Надежда сделала! Главное, чтобы она смогла освободить кого-то, тогда какая в общем-то разница с кем она договаривается?

BAT''KIVSHUNA===OBZ===organiz

BAT''KIVSHUNA===OBZ===organizacuia bor''bu so zlom////// (гість)
16.12.2016 19:04
Зображення користувача BAT&#039;&#039;KIVSHUNA===OBZ===organizacuia bor&#039;&#039;bu so zlom//////.

BAT''KIVSHUNA===OBZ===organizacuia bor''bu so zlom//////////////////// GOSPODIN KRIVENKO IZ ////////NF//////// ZAVIDUET VUSOKIM REITINGAM PARTII //////VO BAT'KIVSHUNA/////// VUISKIVAIA KOMPROMAT PO RAZNUM VREMENNUM UGLAM KAK ETO VSEGDA REALIZOVUVAL EKS=DIKTATOR IANUKOVICH......V 2014 GODU BULI GLUBOKO POTRIASENU ABSOLIUTNO VSE===KAK VLASTI TAK I BOL''SHUNSTVO UKRAINTSEV VARVARSKIM CHINIMUM PROIZVOLOM PUTINSKOI AGRESSIVNOI BANDU ANNEKSIROVAVSHEI UKRAINSKII RODNOI KRUM.......NE NUSHNO SUDIT'' TAK KRITICHNO I PREDVZIATO VSEX UKRAINTSEV OKAZAVSHUXSIA TOGDA V SLOSHEISHEI SITUATSUI VIDIA NEVIDANNOE KOSHUNSTVENNOE IZDEVATEL''SKOE GLUMLENIE NAD UKRAINSKIMI ZAKONNUMI ZEMLIAMI SO STORONU PUTINSKOGO KREMLIA......KASAEMO GOSPOSHU SAVCHENKO TO K NEI OTNOSILIS'' UKRAINTSU S BOL''SHUM PIETETOM VIDIA SHENSHINU GEROICHESKUIU I PROGRESSIVNUIU......REITING OUSHDENNOI PUTINUM GOSPOSHU SAVCHENKO BUL OCHEN'' VUSOK.......NO NARDEP SAVCHENKO OKAZALAS'' NEPLASTICHNOI UPERTOI I DOSTATOCHNO AVTORITARNOI I ETO NE GLAVNOE.....GLAVNOE===ETO ANTIUKRAINSKII KURS SVOIX DEISTVII KOTORUE IZBRALA NADESHDA SAVCHENKO.......POLITIK OSHUBAIUSHIISIA NO ISHUSHII SEBIA TAK BU SEBIA NE VEL.......NARDEP SAVCHENKO DEISTVOVALA I DEISTVUET PO CHETKO NAMECHENNOI IZNACHAL'NOI PROGRAMME SUT''IU KOTOROI IAVLIAETSIA DOSTISHENIE INTEGRATSUONNUX SVIAZEI PO KANALU UKRAINA=== =LDNR= CHTO IAVLIAETSIA NESOVMESTIMUM S GEOPOLITICHESKOI PROGRESSIVNOI OSVOBODITEL''NOI ANTIIMPERIALISTICHESKOI ANTIDESTRUKTIVISTKOI DOKTRINOI UKRAINU....

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Катерина Нікітюк
Адвокат
Чи варто було Савченко зустрічатися з лідерами т.н. ДНР і ЛНР?
13.12.2016
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Три версии перестрелки в Княжичах. Полицейских подставили?
09.12.2016
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Депутатська недоторканність. Скасувати чи обмежити?
08.12.2016
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Глава СНБО Турчинов выступил за полную блокаду Донбасса. Его поддержали ветераны АТО. А вы за или против?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.