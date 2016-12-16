Савченко заявила, що не вважає терористами ватажків т.з. ЛДНР. ВІДЕО

Про це вона заявила в ефірі " Еспресо.TV".

"Для мене Захарченко і Плотницький не є терористами. Треба відкрити військовий статут, правила ведення війни, і почитати, що таке тероризм. Ні, терористами вони не є. Є чітко визначений набір понять того, що входить до тероризму. Там є частина сепаратистів і частина колаборантів. Є частина окупованого населення".

Тим часом, не вщухає дискусія щодо того, чи допустимо було Надії Савченко вести перемовини з лідерами т.з. ЛДНР. А як думаєте ви?