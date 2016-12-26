Повії провели мітинг під МВС, щоб скасувати штрафи за проституцію. ВІДЕО

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Безпрецедентну акцію провели у Києві. Подія, яку складно було б уявити ще 10 чи навіть 5 років тому, – на мітинг під стіни МВС вийшли повії, аби заявити про свої права! Жінки переконані, треба скасувати штрафи для повій. Підтримали учасниць акції і правозахисники. Утім, ідею скасувати покарання для повій, підтримують далеко не всі. Як серед звичайних українців, так і в експертному середовищі. Мовляв, декриміналізація проституції може призвести до поширення цього явища.

А як вважаєте ви? Чи потрібно, як того вимагають самі секс-працівниці і правозахисники, скасувати штрафи для повій?

І взагалі, щоб вивести з тіні проституцію, можливо, її все ж таки треба декриміналізувати та легалізувати? Та чи готове до цього українське суспільство… і саме ви?

Прокоментуйте будь-ласка!