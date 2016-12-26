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Ольга Шеремет
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Ольга Шеремет

Повії провели мітинг під МВС, щоб скасувати штрафи за проституцію. ВІДЕО

26.12.2016
Переглядів: 484 Коментарів: 2

Безпрецедентну акцію провели у Києві. Подія, яку складно було б уявити ще 10 чи навіть 5 років тому, – на мітинг під стіни МВС вийшли повії, аби заявити про свої права! Жінки переконані, треба скасувати штрафи для повій. Підтримали учасниць акції і правозахисники. Утім, ідею скасувати покарання для повій, підтримують далеко не всі. Як серед звичайних українців, так і в експертному середовищі. Мовляв, декриміналізація проституції може призвести до поширення цього явища.

А як вважаєте ви? Чи потрібно, як того вимагають самі секс-працівниці і правозахисники, скасувати штрафи для повій?

І взагалі, щоб вивести з тіні проституцію, можливо, її все ж таки треба декриміналізувати та легалізувати? Та чи готове до цього українське суспільство… і саме ви? 

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Чи призведе скасування штрафів для повій до поширення проституції?

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Коментарі (2)

Главное дать людям работу с

ГістьВилия (гість)
26.12.2016 22:06
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Главное дать людям работу с достойной оплатой, что бы на панель не выходили от банального недоедания...

Эти глупые мелкие штрафы,

Европеец (гість)
26.12.2016 20:02
Зображення користувача Европеец.

Эти глупые мелкие штрафы, конечно, нужно отменить. Они не имеют никакого смысла. Вряд ли 150грн отпугнёт девушку от проституции. Отпугнуть Ее может только презрение и осуждение общества. Но наше общество ещё не на столько морально. (((

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