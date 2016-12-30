Ветераны АТО начали третий этап блокады Донбасса. ВИДЕО
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Во время войны любая торговля между Украиной и так называемыми ДНР и ЛНР – недопустима! В этом убежден председатель СНБО Александр Турчинов. Кроме того, с подобным заявлением выступили ветераны батальонов Айдар и Донбасс. Они пообещали перекрыть все транспортные сообщения по которым перевозят товары на территории псевдореспублик. В свою очередь многие чиновники, политики, общественные деятели идею блокады Донбасса – не поддерживают! Мол, на этих территориях остаются люди, наши люди, и нельзя бросать их на произвол судьбы!
А поддерживаете ли вы идею блокады Донбасса? С одной стороны, какая-либо торговля с оккупированными территориями, действительно, недопустима!
С другой стороны, в результате блокады могут пострадать люди, граждане Украины, которые сейчас живут на временно неподконтрольных Украине территориях.
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