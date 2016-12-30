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Ольга Мельник
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olga_magnolia@ukr.net
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Ольга Мельник

Ветераны АТО начали третий этап блокады Донбасса. ВИДЕО

30.12.2016
Переглядів: 15225 Коментарів: 98

Во время войны любая торговля между Украиной и так называемыми ДНР и ЛНР – недопустима! В этом убежден председатель СНБО Александр Турчинов. Кроме того, с подобным заявлением выступили ветераны батальонов Айдар и Донбасс. Они пообещали перекрыть все транспортные сообщения по которым перевозят товары на территории псевдореспублик. В свою очередь многие чиновники, политики, общественные деятели идею блокады Донбасса – не поддерживают! Мол, на этих территориях остаются люди, наши люди, и нельзя бросать их на произвол судьбы!

А поддерживаете ли вы идею блокады Донбасса? 

С одной стороны, какая-либо торговля с оккупированными территориями, действительно, недопустима!
С другой стороны, в результате блокады могут пострадать люди, граждане Украины, которые сейчас живут на временно неподконтрольных Украине территориях.

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Коментарі (98)

кто не был в Луганске

Луганчанин (гість)
01.02.2017 03:30
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кто не был в Луганске сообщаю.Ни с какими товарами проблем нет, магазины забиты товарами из России и Белоруссии.Какой толк блокировать. Да... Я коренной житель Луганска.В Россию не рвался и не собираюсь. Я такой же украинец как все вы, но откуда столько ненависти к жителям Донбасса непонятно???Кто вам сказал что тут все хотят в Россию?злоба порождает злобу. Зачем вам тогда вообще Донбасс???

підтримую

ОКСАНАГість (гість)
01.02.2017 01:13
Зображення користувача ОКСАНАГість.

підтримую

підтримую

тома (гість)
30.01.2017 21:08
Зображення користувача тома.

підтримую

Блокада временно ломает схему

Гість новий (гість)
30.01.2017 20:58
Зображення користувача Гість новий.

Блокада временно ломает схему заработка властьимущих, затем они найдут другой способ заработать на войне, а пострадает в конечном итоге простой народ - работяги. А вообще данная блокада похожа на перераспределение потоков. Жалко ребят - мерзнут, оставили семьи, надеюсь они приняли взвешенное и правильное решение.

Треба дозволити всем хто

грон (гість)
30.01.2017 20:56
Зображення користувача грон.

Треба дозволити всем хто бажає завозити на окуповпні теріторії любий товар.бо це прибуток Україні, А в Україну з окупованих теріторій не пропускати нічого.

блокаду поддерживаю все за

людмилаГість (гість)
30.01.2017 20:39
Зображення користувача людмилаГість.

блокаду поддерживаю все за пенсионеры получают по две пенсии имеют по 2 паспорта так кто они за путина

Русские должны жить в России.

ГістьСалоед (гість)
30.01.2017 20:26
Зображення користувача ГістьСалоед.

Русские должны жить в России. и ни как иначе!!!

Блокаду підтримую. І ввести

Гість Маріуполь (гість)
30.01.2017 20:22
Зображення користувача Гість Маріуполь.

Блокаду підтримую.
І ввести військовий стан в зоні Ато.

Блокада 100%

Гість 777 (гість)
30.01.2017 19:59
Зображення користувача Гість 777.

Блокада 100%

Тебя еще на свете небыло,

Гість друг (гість)
30.01.2017 19:55
Зображення користувача Гість друг.

Тебя еще на свете небыло, когда Россия Шебелинковский газ села.

Тебя еще на свете небыло,

Гість друг (гість)
30.01.2017 19:55
Зображення користувача Гість друг.

Тебя еще на свете небыло, когда Россия Шебелинковский газ села.

Майдан превращается в захват

Ва77 (гість)
30.01.2017 19:51
Зображення користувача Ва77.

Майдан превращается в захват власти подонками с трибуны...

політики зтравили Українців

Гнів (гість)
27.01.2017 21:30
Зображення користувача Гнів.

політики зтравили Українців до крові,а самі душать Українців своїми біснуватими законами,бо для їх ми чужий Народ,суд буде й над вами готовтесь падлюки лицемірні

там нет граждан Украины там

сергiй (гість)
27.01.2017 21:14
Зображення користувача сергiй.

там нет граждан Украины там предатели

Дай ссылку на материалы про

Владищенский (гість)
27.01.2017 14:14
Зображення користувача Владищенский.

Дай ссылку на материалы про торговлю Сталина. Заранее благодарен.

т.Сталін теж торгував з

Ідеаліст (гість)
23.01.2017 19:21
Зображення користувача Ідеаліст.

т.Сталін теж торгував з окупованими фашистами територіями: там же залишились радянські люди. Правда потім в анкетах вимагали повідомити, чи був під окупацією.

В Криму здійснили

Гість Вася (гість)
22.01.2017 22:23
Зображення користувача Гість Вася.

В Криму здійснили енергоблокаду-тепер там на виході 950МВт встановлених електричних потужностей і через невеликий темін їм Української енергії буде не треба, газоповід проклали, міст років через 5 добудують-і все. Якщо і Донбас попресувати -то і там така сама пісня буде. Ненависть породжує тільки ненависть, про це ще 40 років назад в дитячих мультах втовкмачували-"От улыбки станет день светлей..."

Ні амністії ні особливого

Ігор ІВР (гість)
21.01.2017 21:56
Зображення користувача Ігор ІВР.

Ні амністії ні особливого статусу не буде ніколи ,а буде позбавлення виборчого права років так на 10

"С другой стороны, в

раптор (гість)
21.01.2017 15:53
Зображення користувача раптор.

"С другой стороны, в результате блокады могут пострадать люди, граждане Украины, которые сейчас живут на временно неподконтрольных Украине территориях"
Пусть берут в руки булыжники и гонят ватников. Тогда всем все станет понятно - кто есть кто и стоит ли их кормить.

Ну так и будь

Донетчанин (гість)
21.01.2017 08:22
Зображення користувача Донетчанин.

Ну так и будь свободен...пистуй в рассею и воняй там и попивай стекломой и бояру...мразота...

Твари кацапские-чтобы все

Донетчанин (гість)
21.01.2017 08:21
Зображення користувача Донетчанин.

Твари кацапские-чтобы все сдохли!!!Пока вас не было-жили нормально.Появилась эта кацапрская мразь и жизнь превратилась в ад.Я стал ненгавидеть россиян..Будьте прокляты....

Ось яку "высокую,богатую,

мишко далекий (гість)
20.01.2017 19:00
Зображення користувача мишко далекий.

Ось яку "высокую,богатую, росийскую культуру" війною і кров'ю російський народ несе у своїй, учаділій від ненависті, ідеології" руского мира".УКРАЇНЦІ,чи хочете ВИ, щоб ВАШІ ДІТИ і ВНУКИ чули з телеекранів і поруч у живому спілкуванню ось таку "высшую, очень богатую культуру" яку презентує ось тут москаль під ніком "Bond"? Чи хотіли б ВИ ,щоб ВАШИМ ДІТЯМ і ВНУКАМ москальня продовжувала хамськи брехати про історичні факти?Адже москаль не знає, що до 1964 року Росія не мала своїх газових родовищ і весь газ до Росії йшов із Українського Дашавського газового родовища.То ж не бреши,москаль, про "братский росийский газ",так само, як російський народ підло брехав про "росийское братсво",заховавши кровавий ніж за спину і у 2014 році, по бандитськи, загнав цей"братский" ніж у спину миролюбному УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ:
Чи ж знав же ,ТИ, НАРОДЕ УКРАЇНСЬКИЙ,
Що ,як сторіччя перейде рубіж,
Народ російський, як бадит, так підло і цинічно
ТОБІ у плечі встромить свій кровавий російський ніж ???? Ось як сьогодні дорого розплачується Український народ-кровю і смертю своїх найкращих патріотів-СИНІВ і ДОЧОК за те, що не послухався святого заповіту ГЕНІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ Т.ШЕВЧЕНКА ::"Кохайтеся чорнобриві, тане з москалями"і сьогодні ми каїмося перед нашим ГЕНІЄМ Т.ШЕВЧЕНКОМ-

Ми кайдани розірвали,
та не все зробили,
Ми, Тарасе, твою волю,
ще не всю здійснили!

Вибач, вкотре нас, Тарасе,
думали минеться
І пролити кров ворожу
вже не доведеться!

Тепер бачимо, що треба,
виконати волю,
Вражу кров таки пролити,
освятити долю!

Бо без цього в нас не буде
волі і свободи,
За жертовність і страждання
святі нагороди.

Ми страшну ціну сплатили
і тому гадали,
Що слова із ЗАПОВІТУ
достеменно знали.

Та не брали їх на віру,
бо віки минули,
ми порвали ці кайдани,
а про кров забули!

Тож, нарешті зрозуміли,
ці слова знаменні,
Чому маємо руїну
і чому злиденні!!!

Це тому нас не бояться,
нахабніють суки,
Що ми в злую кров ворожу
не вмочили руки!

Кров’ю руки не змочили,
ВОЛЮ не кропили,
І святий наказ Тараса,
так і не здійснили.

Треба ЗАПОВІТ Тараса
повністю здійснити –
«І вражою злою кров’ю
ВОЛЮ покропити!»

Без здійснення ЗАПОВІТУ
в нас не буде ВОЛІ,
І не буде в УКРАЇНИ
щасливої ДОЛІ!

А ты пидар ганимый под

Bond (гість)
20.01.2017 12:14
Зображення користувача Bond.

А ты пидар ганимый под ником-(мишко далекий) действительно далёкий!по умственному развитию!готов жопы ездить в Италию подмывать с гордо поднятой головой!и апельсины собирать где нибуть в Греции как человек 3 сорта!но зато плюёшь в колодец из которого хочешь пить водицу-я имею в виду Россию!Хочешь грется на газе дешовом и ездить та топливе недорогом!-который тебе Россия всю твою сознательную жизнь давала!вот изза таких долбоёбов как ты и началась такая хуйня в стране на национальной почве!

Art Severin-так начинать

Bond (гість)
20.01.2017 10:36
Зображення користувача Bond.

Art Severin-так начинать нужно с самого Парашенко!Он в Липецке держит кондитерский заводик!и темболее уже не один заводик на территории РФ!платит там исправненько налоги в бюджет!даёт там работу местным жителям!зато заводы находящиеся на Украине зарегестрировал в разных абшорах и налоги в Украину не платит!более того-на войне зарабатывает на изготовлении некудышних по качеству миномётах,броневиках и прочей амуниции и продовольствии!Где же ваши типа БОРЦЫ за правду?где ваш майдан?или по 200грн в день за майдан платить некто нехочет?

"демьян"---=-кацап--вже твоє

мишко далекий (гість)
19.01.2017 20:21
Зображення користувача мишко далекий.

"демьян"---=-кацап--вже твоє незнання української мови --"демьям , несчасна, краіна ,Украін,викриває твоє москальське нутро і є поясненням твоєї російської ненависті до українців,а особливо до Галичан.Століттями російський народ -окупант боровся за знищення УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ,за знищення УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ як НАЦІЇ,бо МОВА- це основа визначення НАЦІЇ.То ж пиши своїм "москальським языком",а не каліч нашої МАГІЧНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Українці,Галичани,виявились твердішим і непоступливішим людським матеріалом, ніж їхні східні брати -українці, яким політичні умови не давали можливості перейти від стадії етнографічної маси ,до стадії- НАЦІЇ.Живучи століттями під різними окупантами-австроугорським, польським, російським,західні українці не відріклись своєї рідної української МОВИ -мови їхнього українського роду.Вони знали, що УКРАЇНСЬКА МОВА -це захист від російського народу-кровавого народу -окупанта, бо ж читали і памятали полум'яні заклики свого ГЕНІЯ -патріота українського народу -ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ::"Кохайтеся чорноброві, та не з москалями". Про Українську мову, як захист від озвірілого російського окупанта, розказав російськомовний-українець патріот-воїн з добробата ,який був ранений::коли чуєш "давай, ползи к нам",-то знаєш -це в полон,а коли чуєш -"братику, зараз ми допоможемо"-знаєш- це свої рідні побратими -це воля.В кровавій боротьбі за ВОЛЮ, за-НЕЗАЛЕЖНУ ДЕРЖАВУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ -УКРАЇНУ- незалежну від російського народу окупанта загинули більше 150 тисяч полум'яних патріотів українців -воїнів УПА, а тисячі загинули в тюрмах і таборах російського ГУЛАГУ.Але ці жертви не були даремними--їхня СВЯТА ІДЕЯ- ЇХНЄ ЖИТТЄВЕ КРЕДО--"АБО ЗДОБУДЕМО НЕЗАЛЕЖУ УКРАЇНУ, АБО СМЕРТЬ," стало і СВЯТОЮ ЇДЕЄЮ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ -це виразилось на всеукраїнському РЕФЕРЕНДУМІ про НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ у 1991 році, а також на МАЙДАНІ ГІДНОСТІ ,який гаряче першими підтримали ГАЛИЧАНИ.Без памяті про героїчну боротьбу УПА -не було НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ .Самі бачимо , що святий клич воїнів УПА -"СЛАВА УКРАЇНІ-ГЕРОЯМ СЛАВА !!!"сьогодні став НАЦІОНАЛЬНИМ КЛИЧЕМ УКРАЇНЦІВ. То ж==

Низький уклін тобі – Галичина!
Твоїм Героям: Слава! Слава! Слава!
Тепер збагнути кожен почина,
Кому вклонитись має вся держава.

Цей ДУХ СВОБОДИ з теренів твоїх
Людей повсюди звав на барикади.
На подвиг слала ти синів своїх
Від усієї славної громади.

Набат тривоги всіх твоїх церков
У серці українців відзивався.
На клич -"назавжди збутися оков"
Всієї України люд піднявся!

За вами вже і інші піднялись,
Жертовність ваша всіх нас надихала!
Ви БОГУ і НАРОДУ поклялись,
Що буде УКРАЇНА як ДЕРЖАВА!

Якби Данило Галицький воскрес
Він би пишався вами – ГАЛИЧАНИ!
Полеглих душі дивиться з небес,
Нехай Господь знеболить ваші рани.

Молися Слобожанщино, молись,
Молись Донбас, Поділля і Полісся,
Крим, Подніпров’я, Тавріє… Дивись!
СВОБОДИ дух УКРАЇНОЮ пронісся!

Низький уклін тобі – ГАЛИЧИНА!
Впаду перед тобою на коліна!
Завжди була нескорена вона,
Нескореною буде УКРАЇНА!

СЛАВА УКРАЇНІ-ГЕРОЯМ СЛАВА !!!

несчасна буде та краіна з

демьян (гість)
19.01.2017 10:55
Зображення користувача демьян.

несчасна буде та краіна з якою буде галичина! та доки галицька ворона буде каркати Украіна щастя не буде мати , читайте більше Шевченка та Франка...

Не дав Бог розуму,вважай

ольга владимировна (гість)
18.01.2017 20:12
Зображення користувача ольга владимировна.

Не дав Бог розуму,вважай каліка!

Уважаемый! Блокада это

ольга владимировна (гість)
18.01.2017 20:10
Зображення користувача ольга владимировна.

Уважаемый! Блокада это основное что б перекрыли контрабанду составами ж/д вагонов. Это основное требование, т.к. здесь идет зарабатывание денег на войне!И перестань мыслить узко!!!!

Я підтримую блокаду

ольга владимировна (гість)
18.01.2017 20:00
Зображення користувача ольга владимировна.

Я підтримую блокаду Донбасса!!!!!!!

Украина не кормит врага в

Гість11111 (гість)
18.01.2017 04:40
Зображення користувача Гість11111.

Украина не кормит врага в плане продуктов(или вы не житель Луганска, или вы врете), Руководство Украины совместно с руководством Луганска и Донецка зарабатывают на этой истории ГЛОБАЛЬНЫ ДЕНЬГИ. По поводу продуктов и всего остального, украинские товары здесь практически отсутствуют, белорусские и российские - завалены все полки. Если сейчас Порошенко разрешит завезти сюда продукты и товары украинские, я не думаю, что за ними соберется очередь (не верьте новостям, что здесь есть проблемы с чем либо или языковая проблема и т.д.). Есть глобальная кормушка и эта история всех (руководство со всех сторон)очень даже устраивает. Этими ограничениями на ввоз товаров Порошенко добился одного - лишил Украинские предприятия очень не малого объема реализации и все. Все товары идут с россии и Белоруссии. И в принципе заблокировать что-либо можно только взяв в кольцо, мне сложно понять о какой блокаде вы спорите. Заканчивать эту историю сегодня не захотят как минимум генералы и выше - ЭТО ГЛОБАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ДЛЯ ТУПЫХ ГЕНЕРАЛОВ И ТАКИХ ЖЕ ПОЛИТИКОВ. Поэтому МИРА ВСЕМ и ждемс когда они нажрутся и наворуются.

Эмоций много,но Украина

не лугандонец (гість)
18.01.2017 01:43
Зображення користувача не лугандонец.

Эмоций много,но Украина кормит врага. Это я говорю как бывший житель Луганска.

Там живут разные люди. Есть и

Переселенец (гість)
18.01.2017 01:34
Зображення користувача Переселенец.

Там живут разные люди. Есть и "ЛуганДоны", типа тебя. Но, думаю, потихоньку начнут соображать и они, и блокада поможет прозреть.

Только блокада

Переселенец (гість)
18.01.2017 01:26
Зображення користувача Переселенец.

Только блокада

На Донбассе живут смелые и

Сталин (гість)
18.01.2017 01:17
Зображення користувача Сталин.

На Донбассе живут смелые и свободные люди,а на западе Украины, живут кастрюлеголовые майдауны!

Категорически ЗА блокаду.

Гість
18.01.2017 01:09
Зображення користувача Гість.

Категорически ЗА блокаду.

ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЭТО НЕ

правда украины (гість)
18.01.2017 01:09
Зображення користувача правда украины.

ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЭТО НЕ ПОЙДЕТ! ЭТО БИЗНЕС ДЛЯ НИХ И ОНИ НА ЭТОМ ЗАРАБАТЫВАЮТ НЕПЛОХО!

Ненависть к Украине

Гість1977 (гість)
17.01.2017 15:58
Зображення користувача Гість1977.

Ненависть к Украине генетическая у многих жителей Донбасса. А особенно у тех кто остался сейчас там. И блокада никак не изменит их мнение. Так же как и ее отсутствие не вынудит их любить страну в которой они живут и пользуются всеми бонусами в виде нормальных продуктов, соцвыплат, энергии, воды и т.п. Но если мы собираемся выигрывать эту войну, то на войне для победы над сытым, обогретым, напоенным и накормленым украинскими продуктами все средства хороши...

Блокада ничего, кроме

Гість11111 (гість)
17.01.2017 09:42
Зображення користувача Гість11111.

Блокада ничего, кроме озлобленности людей не даст. Товары едут фурами через генералов за дикие деньги, разница в ценах на сегодня не кретичная, товара по магазинам любого просто завались. Доля Украинского товара на прилавках не более 10%. Поэтому повторюсь, что блокада кроме еще большей злобы ничего не даст. Меньше слушайте ура патриотов в интернета, а слушайте тех, кто на этой территории живет и тогда у вас будет хоть малейшее предствление о происходящем. МИРА ВСЕМ!

правительство украины

Гістьвалерий (гість)
17.01.2017 07:43
Зображення користувача Гістьвалерий.

правительство украины спонсирует террористов на донбассе миллионами долларов покупая уголь и продукцию заводов с неподконтрольных территорий а не хлухие хромые 70 80 летние пенсионеры как о б этом пан розенко который наверное наживается на торговле с террористами пенсионер своими 1000 гр пенсии не особо поспонсирует террористов самому бы голоду не умереть и почему оккупированные территории состоянии войны не обьявлено не спонсору террористов россии не самим террористам наступайте возвращайте под контроль украины территорию

За на 100%

юрий (гість)
17.01.2017 05:41
Зображення користувача юрий.

За на 100%

Модер, ты гнида!)

Андрей Укр (гість)
17.01.2017 02:28
Зображення користувача Андрей Укр.

Модер, ты гнида!)

Заблокувати постачання

Ярослав123 (гість)
17.01.2017 02:23
Зображення користувача Ярослав123.

Заблокувати постачання товарів для торгівлі на окупованій території. А для громадян забезпечити торгівлю на пропускних пунктах в певній кількості

Есть встречное предложение-

Андрей Укр (гість)
17.01.2017 02:21
Зображення користувача Андрей Укр.

Есть встречное предложение- тебя, гниду отправить на войну на нулевой блокпост!

Портрібно десять раз обдумати

Cтас (гість)
16.01.2017 19:22
Зображення користувача Cтас.

Портрібно десять раз обдумати перед ти як раз відрізати!!!

100% за блокаду. Повна

За блокаду (гість)
16.01.2017 17:17
Зображення користувача За блокаду.

100% за блокаду. Повна блокада. І не тільки товарів, а і енергетична. Не води, не світла, не газа. Вуголь не купувати. Гумконвої ахметіка не пропускати, поки не повернуть усіх УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ, які є полоненними і
заручників, а також поки лугандонівці не почнуть виконувати Мінські домовленості. Також до виконання всіх наших вимог заборонити переміщення осіб в обидва напрямки лнр та днр.

Чим більша блокада із сторони

Позор (гість)
16.01.2017 07:23
Зображення користувача Позор.

Чим більша блокада із сторони України лим скоріша інтеграція Днр і Лнр в Росію.Дебілам цього тяжко зрозуміти,вони ж безмозглі.......Це так ,як із жінкою ,як зробить її чоловік їй блокаду тим скоріше вона до чужого хлопа в ліжко ляже.

какая-либо торговля с

Гість1111 (гість)
14.01.2017 20:37
Зображення користувача Гість1111.

какая-либо торговля с оккупированными территориями недопустима!

Хватит шантажировать

marinaboris46@ukr netГість (гість)
14.01.2017 18:18
Зображення користувача marinaboris46@ukr netГість.

Хватит шантажировать блокадой, какая блокада если со стороны России идет завоз товара, магазины забиты. Блокада была бы если не выплачивали пенсии и др. выплаты. А как же антрацит для ТЭС, где брать, вообщем палка о двух концах.

100% полная блокада

Art Severin (гість)
14.01.2017 14:03
Зображення користувача Art Severin.

100% полная блокада оккупированных территорий! Тех чиновников, что "крышуют" торговлю с луганДоном - судить за финансирование террористов и за предательство Родины.

Донбас =це споконвічно

Господар (гість)
14.01.2017 02:34
Зображення користувача Господар.

Донбас =це споконвічно українська земля.Після Голодомору на спустошені землі і для роботи на шахтах завозились з центральної росії десятки тисяч переселенців які втратили свое етнічне лице і українцями не стали.Це була політика советської влади.Людська логіка- нехочеш бути українцем то їдь в росію.Розумні так і зробили.А решта що залишилась горлають *путін наш* Ну нехай сосуть у путіна - БЛОКАДУ ЇМ і скорше звільняти украінську землю !

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