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Володимир Хом'як
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Володимир Хом'як

Між СБУ та Савченко розгорається конфлікт через список полонених. ВІДЕО

13.01.2017
Переглядів: 1041 Коментарів: 11

Надія Савченко опублікувала список українських полонених та зниклих безвісти на Донбасі. Пояснила, що зробила це для того аби їх можна було швидше знайти та повернути додому. В свою чергу у СБУ кажуть, такими діями Надія Савченко зводить нанівець усі старання дипломатів та спецслужб. Така інформація повинна бути засекреченою. Більше того, в СБУ стверджують, що після того, як список українських полонених потрапив у відкритий доступ, ним можуть скористатися шахраї - будуть дзвонити родичам полонених, шантажувати і вимагати гроші за нібито звільнення.

А як вважаєте ви?

- Чи правильно вчинила Надія Савченко опублікувавши списки військовополонених? Це зашкодить чи допоможе у звільненні заручників та обміні полоненими?

Прокоментуйте будь-ласка.  

Опитування

У СБУ розкритикували те, що Надія Савченко опублікувала імена зниклих безвісти в АТО на Донбасі. На вашу думку, чи мають такі списки бути відкритому доступі?

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Коментарі (11)

Для мене дуже багато питань

ГістьМихайло (гість)
14.01.2017 20:47
Зображення користувача ГістьМихайло.

Для мене дуже багато питань до савченко?? По її вині загинули хлопці, Її ніхто не брав в полон , вона сама зі зброєю здалася в полон , Я думаю , що це входить в плани ФСБ РФ. Про голодування це також фейки! ДУМАЮ ФСБ ДУЖЕ професійно підготували свого ЛЕГАЛЬНОГО агента, і далі підтримують її діяльність !ПРИ ЦЬОМУ ВВЕЛИ В ОМАНУ СВІТ , Порох навіть Героя дав! ПИТАННЯ ??? ЗА ЩО??? ЗА ЯКИЙгероїчний вчинок??? ЦЕ ТАКОЖ ОДИН З ЕЛЕМЕНТІВ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ!!

Дуракам закон не писан

Iван (гість)
14.01.2017 20:37
Зображення користувача Iван.

Дуракам закон не писан

этой дебилке повезло, что я

Гість ХУПС (гість)
14.01.2017 20:36
Зображення користувача Гість ХУПС.

этой дебилке повезло, что я уволился в 2005, иначе не быть ей "летчицей", не смотря на протеже Гриценко! Я бы не допустил такого осквернения высокого звания Офицера этим недоумком...

дебілка отморожена-це все

Гість ник (гість)
14.01.2017 20:33
Зображення користувача Гість ник.

дебілка отморожена-це все робить савченкою -щоб прискорити процес яког вже зачекалась росія-під будь яким приводом щоб посадити представників влади україни із ватажками лнр і днр за стіл переговорів-як тільки сядуть росія на весь світ протрубить ось бачити ми тут нідочого це проблема тільки україни-савчеко тупая як кобила -там на кожний полонений стоїть на контролі фсб- вони є кукловодами -а плотніцкий і захар лише виконавці

Какой дурак сказал Наде,что

ГАлексанлрість (гість)
14.01.2017 20:28
Зображення користувача ГАлексанлрість.

Какой дурак сказал Наде,что она - политик?

СБУ все свои действия

Европеец (гість)
14.01.2017 18:02
Зображення користувача Европеец.

СБУ все свои действия предпочитает скрывать. "Шито-крыто" самая удобная форма для них...

Хватит все делать по

ХХХ (гість)
14.01.2017 15:13
Зображення користувача ХХХ.

Хватит все делать по тихому!!! Разворовывать Украину, тихонечко договорившись. Все должно быть гласно и открыто!!!

Это конченная овца-

Гість
13.01.2017 23:54
Зображення користувача Гість.

Это конченная овца- лесбиянка, которая в политике дуб- дубом

Хм... Ну вот я знаю имена

ЕЮ (гість)
13.01.2017 21:40
Зображення користувача ЕЮ.

Хм... Ну вот я знаю имена пленных. И чем могу помочь в их освобождении?

Вітаю Вас. Я підтримую Надію.

Зінгур (гість)
13.01.2017 16:43
Зображення користувача Зінгур.

Вітаю Вас. Я підтримую Надію. Молодець. Дякуємо їй за те, що вона звільняє наших героїв, за те, що намагається щось робити. Для рідних цих хлопців - це величезна надія і допомога. Уявіть тільки їхній стан

Савченко сделала медвежью

Харьков (гість)
13.01.2017 16:26
Зображення користувача Харьков.

Савченко сделала медвежью услугу пленным.

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У СБУ розкритикували те, що Надія Савченко опублікувала імена зниклих безвісти в АТО на Донбасі. На вашу думку, чи мають такі списки бути відкритому доступі?

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