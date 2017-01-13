Між СБУ та Савченко розгорається конфлікт через список полонених. ВІДЕО
Надія Савченко опублікувала список українських полонених та зниклих безвісти на Донбасі. Пояснила, що зробила це для того аби їх можна було швидше знайти та повернути додому. В свою чергу у СБУ кажуть, такими діями Надія Савченко зводить нанівець усі старання дипломатів та спецслужб. Така інформація повинна бути засекреченою. Більше того, в СБУ стверджують, що після того, як список українських полонених потрапив у відкритий доступ, ним можуть скористатися шахраї - будуть дзвонити родичам полонених, шантажувати і вимагати гроші за нібито звільнення.
А як вважаєте ви?
- Чи правильно вчинила Надія Савченко опублікувавши списки військовополонених? Це зашкодить чи допоможе у звільненні заручників та обміні полоненими?
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