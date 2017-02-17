Моторошна ДТП. П'яний водій на іномарці збив маму з сином. ВІДЕО

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На Волині, неподалік Луцька позашляховик Субару збив двох людей. Матір із сином саме переходили дорогу, коли в них на великій швидкості врізалась машина. Хлопець лише дивом вижив, а ось жінка загинула. Текст на алкоголь засвідчив, що водій був п'яний.

І хоча, як відомо, уже минуло більше ніж півроку з моменту, як в Україні збільшили штрафи за водіння в нетверезому стані з 10 до 40 тисяч гривень, водії не стали рідше сідати за кермом п’яними, а навпаки таких випадків зафіксовано на порядок більше.

Щоб побороти пияцтво за кермом, і якщо старі штрафи не допомагають, депутати вирішили ще більше посилити покарання. До Верховної Ради внесено законопроект, який передбачає покарання для п’яних водіїв у вигляді штрафу – аж до ста тисяч гривень. Передусім це має спрацювати, як стримуючий фактор, і водій сто разів подумає, перш ніж сісти за кермо напідпитку.

А як вважаєте ви, чи допоможе значне підвищення штрафів побороти пияцтво за кермом? Або ж, можливо ви думаєте, що зі збільшенням штрафів лише зросте сума хабарів і все одно при бажанні можна буде зам’яти справу?

Коментуйте.