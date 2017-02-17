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Володимир Хом'як

Моторошна ДТП. П'яний водій на іномарці збив маму з сином. ВІДЕО

17.02.2017
Переглядів: 2368 Коментарів: 6

На Волині, неподалік Луцька позашляховик Субару збив двох людей. Матір із сином саме переходили дорогу, коли в них на великій швидкості врізалась машина. Хлопець лише дивом вижив, а ось жінка загинула. Текст на алкоголь засвідчив, що водій був п'яний.
І хоча, як відомо, уже минуло більше ніж півроку з моменту, як в Україні збільшили штрафи за водіння в нетверезому стані з 10 до 40 тисяч гривень, водії не стали рідше сідати за кермом п’яними, а навпаки таких випадків зафіксовано на порядок більше.

Щоб побороти пияцтво за кермом, і якщо старі штрафи не допомагають, депутати вирішили ще більше посилити покарання. До Верховної Ради внесено законопроект, який передбачає покарання для п’яних водіїв у вигляді штрафу – аж до ста тисяч гривень. Передусім це має спрацювати, як стримуючий фактор, і водій сто разів подумає, перш ніж сісти за кермо напідпитку. 

А як вважаєте ви, чи допоможе значне підвищення штрафів побороти пияцтво за кермом? Або ж, можливо ви думаєте, що зі збільшенням штрафів лише зросте сума хабарів і все одно при бажанні можна буде зам’яти справу?

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Коментарі (6)

На мою думку, на жаль, ці дії

Олег-4 (гість)
20.02.2017 07:10
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На мою думку, на жаль, ці дії не зменшать кількість схожих ДТП і водіїв що сідають за кермо п’яними. Для цього має запрацювати цілий комплекс заходів, такі, як культура самих водіїв, робота дорожньої поліції, нетерпимість оточуючих які бачать людей, що після чарки сідають за кермо, але жодної дії з їхнього боку. Це, мовляв, трапиться з кимось іншим і десь в другому місці. Ну а робота поліції та судів це взагалі окрема тематика, "роботою" поліції тільки Аваков і задоволений.

Я щитаю не каждый п'явный

М (гість)
19.02.2017 10:01
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Я щитаю не каждый п'явный убийца, если он не нарушает под то не трогать и не штрафовать ну максимум забрать ключи от авто и за 500 гр вернуть на следующий день, а если кого-то сбил.то расстрел. Повредил чей-то имущество то пускай хазяин сам решает что с таким делать.

Ну збільшаться, тільки не

guest (гість)
18.02.2017 09:01
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Ну збільшаться, тільки не штрафи а хабарі. Лише карна відповідальність, але через суд з доказами а не показами поліцаїв.

Штрафы 100% помогут. Только

Алексей_1 (гість)
17.02.2017 15:32
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Штрафы 100% помогут. Только не 10 тиысяч, а минимум 50-100. Уголовная ответственность - это чересчур жестко

Штрафи не допоможуть,

громадянин (гість)
17.02.2017 15:17
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Штрафи не допоможуть, більшість не тверезимии за руль сідають олігархи і ті в кого брат,сват при владі. Таких треба дійсно карати позбавленням водійських прав, а таких як Боровик на довічне за грати.

крім штрафу необхідно

коментатор (гість)
17.02.2017 14:33
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крім штрафу необхідно позбавляти права на водіння мінімум на 10 років, тоді можливо частина задумається

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