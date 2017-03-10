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Виталий Артамонов
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Виталий Артамонов

Эксперты уверены, что в деле Насирова идет давление на суд. ВИДЕО

10.03.2017
Переглядів: 1250 Коментарів: 163

Несколько дней вся Украина наблюдала за событиями, которые происходили в Соломенском суде Киева. Сотни активистов, народных депутатов и рядовых граждан пришли в суд и устроили там акцию протеста. По их словам, они контролировали ход событий, хотели помешать возможному побегу Романа Насирова и следили, чтобы не было каких-либо манипуляций. В свою очередь ряд экспертов сразу же назвали такие действия общественности и народных депутатов - недопустимым давлением на суд.

А как считаете вы? А как думаете вы, блокирование суда, где находился Насиров, это - оправданная мера, чтобы подозреваемый не смог убежать, или это не что иное, как давление на суд? 

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Акція з блокування суду, де перебуває Насіров, - це:

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Коментарі (163)

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sherly (гість)
13.03.2017 12:33
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treamn (гість)
13.03.2017 11:54
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snidge (гість)
13.03.2017 11:42
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Tabaxoms (гість)
13.03.2017 11:10
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brasse (гість)
13.03.2017 11:01
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Attewrof (гість)
13.03.2017 10:52
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Diahminy (гість)
13.03.2017 10:41
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Dreaps (гість)
13.03.2017 10:30
Зображення користувача Dreaps.

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Reessy (гість)
13.03.2017 10:21
Зображення користувача Reessy.

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snonorne (гість)
13.03.2017 10:01
Зображення користувача snonorne.

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Jedsunew (гість)
13.03.2017 09:44
Зображення користувача Jedsunew.

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PaftGats (гість)
13.03.2017 09:32
Зображення користувача PaftGats.

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Slorne (гість)
13.03.2017 09:25
Зображення користувача Slorne.

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[url=https://disqus.com/home/discussion/channel-vinutelness1972/half_life/]https://disqus.com/home/discussion/channel-vinutelness1972/half_life/[/url]
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[url=https://disqus.com/home/discussion/channel-highkilgambma1972/sas_anti_terror_force/]https://disqus.com/home/discussion/channel-highkilgambma1972/sas_anti_terror_force/[/url]
[url=https://disqus.com/home/discussion/channel-kingnortioti1972/709ee8cca7154900b98755ef8cd0104b/]https://disqus.com/home/discussion/channel-kingnortioti1972/709ee8cca7154900b98755ef8cd0104b/[/url]
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[url=https://disqus.com/home/discussion/channel-poonnipoluzz1988/9765e237848b4891a763da6b2332ac5f/]https://disqus.com/home/discussion/channel-poonnipoluzz1988/9765e237848b4891a763da6b2332ac5f/[/url]
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onesee (гість)
13.03.2017 09:14
Зображення користувача onesee.

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[url=https://disqus.com/home/discussion/channel-osabdersou1975/2_00/]https://disqus.com/home/discussion/channel-osabdersou1975/2_00/[/url]
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Annolype (гість)
13.03.2017 09:06
Зображення користувача Annolype.

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emiggemi (гість)
13.03.2017 08:49
Зображення користувача emiggemi.

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[url=https://disqus.com/home/discussion/channel-xyuwelfourptork1975/9c6a9a92e96f47c1ad91f111908b6bf9/]https://disqus.com/home/discussion/channel-xyuwelfourptork1975/9c6a9a92e96f47c1ad91f111908b6bf9/[/url]
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[url=https://disqus.com/home/discussion/channel-egofbica1976/c5c1c9ceae554a83a6d0b11073756494/]https://disqus.com/home/discussion/channel-egofbica1976/c5c1c9ceae554a83a6d0b11073756494/[/url]
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[url=https://disqus.com/home/discussion/channel-provajfronout1988/3d_172/]https://disqus.com/home/discussion/channel-provajfronout1988/3d_172/[/url]
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[url=https://disqus.com/home/discussion/channel-lestetonming1982/922772bf8927450492e7a72604af0c3c/]https://disqus.com/home/discussion/channel-lestetonming1982/922772bf8927450492e7a72604af0c3c/[/url]
[url=https://disqus.com/home/discussion/channel-hissandhusloy1985/44f8d06b016745e3819876665a57515e/]https://disqus.com/home/discussion/channel-hissandhusloy1985/44f8d06b016745e3819876665a57515e/[/url]
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DIEDYDOT (гість)
13.03.2017 08:37
Зображення користувача DIEDYDOT.

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[url=https://disqus.com/home/discussion/channel-wezanganpre1974/0eb2504bbab04c6d83f74a361bedd848/]https://disqus.com/home/discussion/channel-wezanganpre1974/0eb2504bbab04c6d83f74a361bedd848/[/url]

Приглашаю к сотрудничеству.

олег ананченко (гість)
13.03.2017 08:34
Зображення користувача олег ананченко.

Приглашаю к сотрудничеству.
Возможно моё предложение о реальном изменении нашей жизни заинтересует Вас, но я в любом случае я начинаю работу по созданию МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЕЙ УКРАИНЫ
ІДЕЯ
МІЖНАРОДНИЙ ФОНД НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІВ УКРАЇНИ (МФНСУ) І ПРИ НЬОМУ (МФНСУ, MFNSU)
СТВОРЮЄТЬСЯ: ГРОМАДСЬКЕ ЖУРІ ТА МІЖНАРОДНИЙ МОНІТОРИНГОВИЙ КОМІТЕТ АДВОКАТІВ І ПРАВОЗАХИСНИКІВ
Детально - . http://mfnsu2017.com.ua/ukr/
Считайте меня назойливой мухой, но прошу посмотреть и и прочитать хотя бы одну страницу (українська
русская english) на указанном сайте. http://mfnsu2017.com.ua/ukr/
мои контакты указаны на этом сайте
Не извиняюсь за назойливость в силу своих убеждений - война у нас началась потому, что:
1. нет разделения властей судебная власть легла
2. Мы позволили сначала политикам разделить нас сыграть в рейтинги приручить играть по их правилам
3. как следствие агрессивное меньшинство делает погоду
4. Я не имитирую деятельность и стараюсь все чтобы - Один ищет причины другой возможности

И Я БЫ БЫЛ РАД НАЙТИ СТОРОННИКОВ И СОРАТНИКОВ НЕ СПЕКУЛИРУЯ НА ВАШЕМ РЕСУРСЕ (ИНФОРМАЦЫИОННОМ) - ЭТО РАЗРЕШИМО - Я ХОЧУ ВКЛЮЧИТЬ ДИССКУССИЮ ВСЕГО НАВСЕГО
СПАСИБО (АВАНСОМ ЗА ВНИМАНИЕ)
ОЛЕГ АНАНЧЕНКО
http://mfnsu2017.com.ua/ukr/

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latHaili (гість)
13.03.2017 04:36
Зображення користувача latHaili.

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Utepay (гість)
13.03.2017 04:28
Зображення користувача Utepay.

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Idiori (гість)
13.03.2017 04:18
Зображення користувача Idiori.

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TalaReal (гість)
13.03.2017 04:07
Зображення користувача TalaReal.

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Jovido (гість)
13.03.2017 03:54
Зображення користувача Jovido.

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[url=https://disqus.com/home/discussion/channel-nesrorasno1988/2011/]https://disqus.com/home/discussion/channel-nesrorasno1988/2011/[/url]
[url=https://disqus.com/home/discussion/channel-grapheasigsor1987/1a866bb78cfe4df2b8172cde2a4bd7e2/]https://disqus.com/home/discussion/channel-grapheasigsor1987/1a866bb78cfe4df2b8172cde2a4bd7e2/[/url]
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Hyclezew (гість)
13.03.2017 03:21
Зображення користувача Hyclezew.

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tywota (гість)
13.03.2017 03:08
Зображення користувача tywota.

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GueceMem (гість)
13.03.2017 02:48
Зображення користувача GueceMem.

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[url=https://disqus.com/home/discussion/channel-hicdosuppdrag1970/e8c9e9f12f8a4ae6964dedff48b0181d/]https://disqus.com/home/discussion/channel-hicdosuppdrag1970/e8c9e9f12f8a4ae6964dedff48b0181d/[/url]

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weiggipt (гість)
13.03.2017 02:16
Зображення користувача weiggipt.

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[url=https://disqus.com/home/discussion/channel-blethebirex1980/51074_2003/]https://disqus.com/home/discussion/channel-blethebirex1980/51074_2003/[/url]
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[url=https://disqus.com/home/discussion/channel-diarogsali1986/13_2014/]https://disqus.com/home/discussion/channel-diarogsali1986/13_2014/[/url]
[url=https://disqus.com/home/discussion/channel-ismafunbtal1981/460620df149b4e2bb98a59697b7b4ac2/]https://disqus.com/home/discussion/channel-ismafunbtal1981/460620df149b4e2bb98a59697b7b4ac2/[/url]
[url=https://disqus.com/home/discussion/channel-thohobchihyd1984/49d02c9b04104df0a9b627ff0a2fdcbe/]https://disqus.com/home/discussion/channel-thohobchihyd1984/49d02c9b04104df0a9b627ff0a2fdcbe/[/url]
[url=https://disqus.com/home/discussion/channel-krawkiadoorvi1988/93148091acad441fa464aaf02a42699f/]https://disqus.com/home/discussion/channel-krawkiadoorvi1988/93148091acad441fa464aaf02a42699f/[/url]
[url=https://disqus.com/home/discussion/channel-evrahillscal1980/7_days_to_die/]https://disqus.com/home/discussion/channel-evrahillscal1980/7_days_to_die/[/url]
[url=https://disqus.com/home/discussion/channel-tingscoreplbus1978/2694a7a1066a4ae7b8c28c528524ae83/]https://disqus.com/home/discussion/channel-tingscoreplbus1978/2694a7a1066a4ae7b8c28c528524ae83/[/url]

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SakArers (гість)
13.03.2017 02:01
Зображення користувача SakArers.

[url=https://disqus.com/home/discussion/channel-uhjawordre1981/1710/]https://disqus.com/home/discussion/channel-uhjawordre1981/1710/[/url]
[url=https://disqus.com/home/discussion/channel-wendfortchanwaa1972/abe58ccb9bfe4e37850536389b7ea504/]https://disqus.com/home/discussion/channel-wendfortchanwaa1972/abe58ccb9bfe4e37850536389b7ea504/[/url]
[url=https://disqus.com/home/discussion/channel-benttinsoles1970/cc0a418e1c2240dc9fe2119e32fab09f/]https://disqus.com/home/discussion/channel-benttinsoles1970/cc0a418e1c2240dc9fe2119e32fab09f/[/url]
[url=https://disqus.com/home/discussion/channel-dresuntuwhis1982/mpeg4/]https://disqus.com/home/discussion/channel-dresuntuwhis1982/mpeg4/[/url]
[url=https://disqus.com/home/discussion/channel-hindgunmase1986/__58/]https://disqus.com/home/discussion/channel-hindgunmase1986/__58/[/url]
[url=https://disqus.com/home/discussion/channel-naikibestsi1972/naruto_the_shinobi_wars_v8/]https://disqus.com/home/discussion/channel-naikibestsi1972/naruto_the_shinobi_wars_v8/[/url]
[url=https://disqus.com/home/discussion/channel-lawillforja1978/40b7cae5fc5145199f842d4e5e587378/]https://disqus.com/home/discussion/channel-lawillforja1978/40b7cae5fc5145199f842d4e5e587378/[/url]
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[url=https://disqus.com/home/discussion/channel-aninpimfy1982/lazy_bitches/]https://disqus.com/home/discussion/channel-aninpimfy1982/lazy_bitches/[/url]
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Axiodife (гість)
13.03.2017 01:50
Зображення користувача Axiodife.

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GropyVep (гість)
13.03.2017 01:30
Зображення користувача GropyVep.

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ETEMASOW (гість)
13.03.2017 01:22
Зображення користувача ETEMASOW.

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rurvipsy (гість)
13.03.2017 00:52
Зображення користувача rurvipsy.

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patacema (гість)
13.03.2017 00:44
Зображення користувача patacema.

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Drilia (гість)
13.03.2017 00:33
Зображення користувача Drilia.

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Innoft (гість)
13.03.2017 00:13
Зображення користувача Innoft.

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brient (гість)
13.03.2017 00:04
Зображення користувача brient.

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advaph (гість)
12.03.2017 23:43
Зображення користувача advaph.

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sherly (гість)
12.03.2017 23:24
Зображення користувача sherly.

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kagBlere (гість)
12.03.2017 23:14
Зображення користувача kagBlere.

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Sobthele (гість)
12.03.2017 22:55
Зображення користувача Sobthele.

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greext (гість)
12.03.2017 22:14
Зображення користувача greext.

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Tabaxoms (гість)
12.03.2017 22:04
Зображення користувача Tabaxoms.

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[url=https://disqus.com/home/discussion/channel-eninuanlbin1975/d7fad2b2fbd442b89ddd1a921fa6b461/]https://disqus.com/home/discussion/channel-eninuanlbin1975/d7fad2b2fbd442b89ddd1a921fa6b461/[/url]
[url=https://disqus.com/home/discussion/channel-ledabbiaphar1973/3/]https://disqus.com/home/discussion/channel-ledabbiaphar1973/3/[/url]
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Diahminy (гість)
12.03.2017 21:35
Зображення користувача Diahminy.

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[url=https://disqus.com/home/discussion/channel-procconsgebigs1978/66ad1a0aa3d74da78afbaec50d2d811c/]https://disqus.com/home/discussion/channel-procconsgebigs1978/66ad1a0aa3d74da78afbaec50d2d811c/[/url]
[url=https://disqus.com/home/discussion/channel-writvenrina1974/gt240_1024m_ddr2_128b_tc_crt_dvi/]https://disqus.com/home/discussion/channel-writvenrina1974/gt240_1024m_ddr2_128b_tc_crt_dvi/[/url]
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[url=https://disqus.com/home/discussion/channel-patfestladif1988/a2c7154739584dba8cc124cfdbff1665/]https://disqus.com/home/discussion/channel-patfestladif1988/a2c7154739584dba8cc124cfdbff1665/[/url]
[url=https://disqus.com/home/discussion/channel-sarablysom1986/death_the_sound_of_perseverance/]https://disqus.com/home/discussion/channel-sarablysom1986/death_the_sound_of_perseverance/[/url]
[url=https://disqus.com/home/discussion/channel-oldensumpcons1989/953ec9448c904e358d53e41ea1e3de67/]https://disqus.com/home/discussion/channel-oldensumpcons1989/953ec9448c904e358d53e41ea1e3de67/[/url]
[url=https://disqus.com/home/discussion/channel-sulcomptypu1987/c4b7a2bd135749d1aed4abfaaef3032a/]https://disqus.com/home/discussion/channel-sulcomptypu1987/c4b7a2bd135749d1aed4abfaaef3032a/[/url]
[url=https://disqus.com/home/discussion/channel-bogukata1985/90/]https://disqus.com/home/discussion/channel-bogukata1985/90/[/url]
[url=https://disqus.com/home/discussion/channel-selportroning1981/c5d9d53bb22046a2be9f959f32fb20cf/]https://disqus.com/home/discussion/channel-selportroning1981/c5d9d53bb22046a2be9f959f32fb20cf/[/url]
[url=https://disqus.com/home/discussion/channel-netsappginmeau1974/feat_elvira/]https://disqus.com/home/discussion/channel-netsappginmeau1974/feat_elvira/[/url]

[url=https://disqus.com/home/

Dreaps (гість)
12.03.2017 21:25
Зображення користувача Dreaps.

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TuspoesT (гість)
12.03.2017 21:08
Зображення користувача TuspoesT.

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snonorne (гість)
12.03.2017 20:59
Зображення користувача snonorne.

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Idorry (гість)
12.03.2017 20:49
Зображення користувача Idorry.

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Slorne (гість)
12.03.2017 20:21
Зображення користувача Slorne.

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Annolype (гість)
12.03.2017 20:04
Зображення користувача Annolype.

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abongE (гість)
12.03.2017 19:54
Зображення користувача abongE.

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