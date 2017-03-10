Эксперты уверены, что в деле Насирова идет давление на суд. ВИДЕО

Несколько дней вся Украина наблюдала за событиями, которые происходили в Соломенском суде Киева. Сотни активистов, народных депутатов и рядовых граждан пришли в суд и устроили там акцию протеста. По их словам, они контролировали ход событий, хотели помешать возможному побегу Романа Насирова и следили, чтобы не было каких-либо манипуляций. В свою очередь ряд экспертов сразу же назвали такие действия общественности и народных депутатов - недопустимым давлением на суд.